Deutsche Glasfaser startet Tiefbauarbeiten in Ehmen und Mörse

Deutsche Glasfaser, der nach eigenen Angaben führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum, startet in dieser Woche mit den Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Ehmen und Mörse. Damit sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem schnellen und zukunftssicheren Glasfasernetz im Wolfsburger Raum erreicht. Die ersten Hausbegehungen mit dem beauftragten Baupartner VWT würden bereits stattfinden, um die Verlegung der Glasfaserleitungen auf den Grundstücken zu planen. „Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten und Glasfaser schnell zu verlegen, nutzen wir moderne und effiziente Verfahren“, so Stefan von Minden Projektmanager Bau von Deutsche Glasfaser.

Glasfaserausbau in Wolfsburg wird mit 46 Millionen gefördert

Leerrohre werden mit minimalinvasiven Fräsen in die Straßen eingebracht

Beim Bau würden die Leerrohre zum Beispiel mit Hilfe minimalinvasiver Fräsen in die Straßen eingebracht und die Glasfaser verlegt. Im Anschluss würden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen, etwa mit Pflastersteinen oder Kies. So könnten im späteren Bauprozess die Leitungen beim Bau der Hausanschlüsse schnell erneut geöffnet werden. Zum Ende der Bauarbeiten würden die Gehwege und Straßen endgültig wiederhergestellt und von der Stadt abgenommen. Die Tiefbauarbeiten würden in enger Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und dem Baupartner sowie Deutsche Glasfaser stattfinden.

Informationen erhalten Interessierte im Servicepunkt in Wolfsburg im Gerta-Overbeck-Ring 9

Vor Beginn der Bauarbeiten würden die Anwohnerinnen und Anwohner der jeweiligen Straße so früh wie möglich über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mitteilung würden sie per Posteinwurf in ihrem Briefkasten finden. Auch während der Bauphase könnten interessierte Bürgerinnen und Bürger noch Verträge zu Sonderkonditionen abschließen. Informationen erhalten sie persönlich im Servicepunkt in Wolfsburg (Gerta-Overbeck-Ring 9). Der Servicepunkt hat mittwochs in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Informationen gibt es zudem unter (02861) 890600 oder online unter www.deutsche-glasfaser.de. Fragen zum Bau beantwortet zudem die kostenlose Deutsche Glasfaser-Bau-Hotline unter (02861) 89060940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

