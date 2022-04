Diese Wolfsburger Bäckereien verkaufen Ostern frische Brötchen

Der verführerische Duft von frischen Brötchen gehört für viele Menschen zum gelungenen Osterfrühstück beziehungsweise -brunch dazu wie die bunt gefärbten Eier. Etliche Bäckergeschäfte bieten über die Osterfeiertage frische Backwaren an, einige schließen jedoch auch ihre Filialen gänzlich. Wo bekommen die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger über die Feiertage frische Brötchen? Welche Filiale hat wie geöffnet? Eine Übersicht der Öffnungszeiten.

Die Lieblingsbrötchen bei Wolfsburgs Bäckern vorbestellen

Grundsätzlich gilt: Jede Bäckerei legt die Öffnungszeiten ihrer einzelnen Filialen individuell fest – wer ganz sicher gehen möchte, dass er an den Feiertagen nicht ohne frisches Backwerk dasteht, versichert sich im Vorfeld noch einmal direkt und höchstpersönlich in seiner Lieblingsfiliale vor Ort. Eventuell sollte die Lieblings-Brötchen-Sorte auch vorbestellt werden.

Die Heide-Bäckerei Meyer

Die Heide-Bäckerei Meyer mit Sitz in Wahrenholz betreibt mehrere Filialen im Wolfsburger Raum. An Karfreitag und an Ostermontag sind alle Filialen geschlossen. An den anderen Tagen werden folgende Öffnungszeiten offeriert: Das „Café-Magie“ Ehmen in der Mörser Straße 47 hat am Samstag, 16. April, von 6 bis 17 Uhr und Ostersonntag von 7 bis 10.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet. In Vorsfelde öffnet das „Café-Magie“, An der Meine 8, am Samstag durchgehend von 6 bis 17 Uhr und am Ostersonntag von 8 bis 17 Uhr seine Türen. Backwaren werden im Rewe-Markt auf dem Laagberg im Schlesierweg 15 am Samstag zwischen 6 und 20 Uhr sowie Ostersonntag zwischen 8 und 11 Uhr angeboten und in der City-Galerie nur am Samstag zwischen 8 und 20 Uhr. Das Geschäft in der Galerie ist am Ostersonntag geschlossen. Im „Café-Magie“ in der Detmeroder John.-F.-Kennedy-Allee 29 stehen die Verkäuferinnen und Verkäufer für die Kunden am Samstag von 6 bis 17 Uhr sowie am Ostersonntag von 7 bis 10.30 und nochmals von 14 bis 17 Uhr bereit.

Bäckerei Steinecke

Auch die Meisterbäckerei Steinecke unterhält mehrere Filialen in der VW-Stadt. Alle diese Filialen haben an den Feiertagen generell geschlossen und am Samstag, 16. April, zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet. Einzig die Steinecke-Filiale am Klinikum in der Sauerbruchstraße 13 hat an allen Feiertagen von 8 bis 16 Uhr geöffnet – ebenso die Filiale im Gebäude des Wolfsburger Hauptbahnhofes und zwar ebenfalls an allen Feiertagen aber von 5 bis 18 Uhr.

Das Brot in der Autostadt

Die Brotmanufaktur „Das Brot“, die sich in der Autostadt auf der Stadtbrücke befindet, ist ebenfalls geöffnet. Und zwar an allen Tagen – sprich von Gründonnerstag, 14. April, bis Ostermontag, 18. April, zur gleichen Zeit: Nämlich von 7.30 bis 18 Uhr.

Bäckerei Tolle und Wohlgemuth

Die Landbäckerei Tolle betreibt ein Geschäft im Steinweg 7 in Heiligendorf. Dieses ist an Sonn- und Feiertagen immer von 7.30 bis 10.30 Uhr geöffnet, am Samstag von 5.30 bis 12 Uhr. Die Bäckerei Wohlgemuth, die als einer der wenigen Inhabergeführten Bäckereien in Wolfsburg ein Geschäft auf dem Reislinger Markt (Reislinger Straße 26) betreibt, hat an den gesetzlichen Feiertagen – also an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag – geschlossen. Samstag ist von 5.15 bis 12 Uhr geöffnet.

Bäckerei Cadera

Die Bäckerei Cadera betreibt zahlreiche Filialen im Stadtgebiet. Für alle gilt: An den gesetzlichen Feiertagen – also an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag – bleiben diese Filialen geschlossen. Ostersamstag sind die Verkäuferinnen und Verkäufer zu den bekannten Samstagsöffnungszeiten für ihre Kunden da. Diese sind wie folgt: In Vorsfelde in der Filiale „Am Kanal“ können die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger von 5.30 bis 14 Uhr einkaufen und in der Filiale An der Propstei 10/Ecke Lange Straße zwischen 6 und 13 Uhr, am Kunstmuseum ist das zwischen 7 und 12.30 Uhr möglich. In der Borsigstraße sind die Türen von 5.30 bis 12 Uhr geöffnet. Die Filiale in der City-Galerie bedient zwischen 8 und 18 Uhr. In Detmerode (Detmeroder Markt 9) können zwischen 7 bis 13 Uhr frische Brötchen eingekauft werden. In Fallersleben in der Altstadt, Denkmalplatz 7, sind die Verkäuferinnen und Verkäufer von 6 bis 18 Uhr da und in der Filiale in der Wolfsburger Landstraße 1a von 5.30 bis 18 Uhr. Am Hansaplatz ist von 6 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Caderas Vortagsbäckerei Yesterday bleibt Karsamstag geschlossen

Die Cadera-Filiale im Schachtweg hat grundsätzlich samstags geschlossen. Auch im Heinenkamp ist an diesem Samstag, 16. April, nicht geöffnet. Das Hauptgeschäft in der Fußgängerzone (Porschestraße 38) öffnet um 7 und schließt um 18 Uhr, in Neindorf (Zum Hasenwinkel 16) ist zwischen 6 und 12 Uhr und im Vogelsang von 8 bis 19 Uhr geöffnet. In der neu eröffneten Filiale in Wendschott gegenüber des Aldi-Marktes (Alte Schulstraße 31g) ist das Brötchen-Kaufen am Samstag von 5.30 bis 18 Uhr möglich. Da es durch die Karfreitagsschließung der Cadera-Filialen keine Vortagsware gibt, bleibt das Geschäft „Yesterday“ in der Lessingstraße 64 am Karsamstag ebenfalls geschlossen.

Goldbäcker Schulze aus Vorsfelde

Der Goldbäcker Schulze aus Vorsfelde öffnet seine Türen nur an Gründonnerstag von 6 bis 18.30 Uhr und an (Kar-)Samstag von 6 bis 13 Uhr, alle übrigen Tage bleibt das Geschäft in der Langen Straße 12 geschlossen.

Bäckerei Leifert

Die Wolfsburger Filialen der Bäckerei Leifert mit Stammsitz in Gifhorn haben allesamt am Karfreitag und am Ostermontag geschlossen, sind aber zu den regulären Zeiten am Ostersamstag geöffnet. Am Ostersonntag bietet die Bäckerei Leifert in der Goethestraße 42A von 6 bis 13 Uhr Backwaren an. Ihre Türen öffnet die Filiale in Detmerode am Detmeroder Markt 7 am 17. April zwischen 8 und 14 und die auf dem Rabenberg in der Rabenbergstraße 30A zwischen 7.30 und 10.30 Uhr. Die Leifert-Filialen, die sich in Supermärkten befinden, also Netto Vorfelde, Sülfeld und Mörse sowie Penny Ehmen, haben jeweils am Ostersonntag von 7.30 bis 10.30 Uhr geöffnet. Geschlossen bleiben am 17. April die Filialen im Rewe Fallersleben, in der Wolfsburger Drömlingstraße und in Brackstedt.

