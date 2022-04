Radfahrerin übersehen: Schwerer Unfall am Wolfsburger Heinenkamp

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin hat sich am Mittwochmittag auf der Landstraße L295 an der Abzweigung zur Straße Heinenkamp ereignet.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 71-jähriger Wolfsburger gegen 13 Uhr die Landstraße aus Richtung Kreisel kommend in Richtung A39 und wollte nach rechts in den Heinenkamp abbiegen. Hierbei übersah er eine 43-jährige Radfahrerin, die den Radweg in Richtung Hattorf befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe des VW Tiguan prallte und anschließend auf der Fahrbahn aufschlug. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Radfahrerin kommt schwer verletzt ins Wolfsburger Klinikum

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung und ein hinzugezogener Notarzt versorgten die Schwerverletzte und brachten sie anschließend ins Wolfsburger Klinikum, wo sie stationär aufgenommen wurde. Am Auto entstand ein Schaden von mindestens 2.500 Euro, am Fahrrad der 43-Jährigen nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 200 Euro.

Schwere körperliche Auseinandersetzung am Wolfsburger Kaufhof

Ein 20-jähriger Mann ist am Karsamstag Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung am Wolfsburger Kaufhof geworden, kann sich jedoch an nichts erinnern. Wie die Polizei berichtet, ging die Anzeige erst am Mittwochvormittag ein.

Ab 15.30 Uhr soll sich das spätere Opfer in der Kneipenmeile am Kaufhof aufgehalten haben. Im Laufe des Abends muss es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem oder mehreren derzeit Unbekannten gekommen sein, in dessen Verlauf der 20-Jährige mehrere Verletzungen davontrug.

Das Opfer kann sich an nichts mehr an dem Abend erinnern. Von daher hoffen die Ermittler der Polizei, dass es Zeugen gibt, die am Karsamstagabend im Bereich des Kaufhof eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben.

Hinweise nimmt das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.

Falsche Monteure in Wolfsburg und Helmstedt unterwegs

Ein Ehepaar ist in Wolfsburg Opfer von falschen Handwerkern geworden. Wie die Polizei berichtet, klingelten die drei Unbekannten gegen 13.30 Uhr am Mittwoch an der Wohnungstür und teilten den Bewohnern mit, dass es einen Notfall gegeben habe und sie den Wasserfluss kontrollieren müssen.

Während ein Unbekannter mit der Seniorin im Badezimmer verschwand und sich dort zu schaffen machte, betrat ein weiterer angeblicher Monteur die Wohnung und erklärte dem Ehemann, dass er mit ihm in der Küche den Wasserfluss kontrollieren müsse. Danach habe noch ein weiterer Mann die Wohnung betreten, den die Eheleute aber nicht im Blick hatten.

Nachdem die beiden angeblichen Monteure das Wasser wieder abgedreht und ihre vorgetäuschten Arbeiten beendet hatten, verließen die beiden falschen Handwerker wieder die Wohnung.

Wenig später bemerkte das Ehepaar, dass mehrere Schmuckstücke aus ihrem Schlafzimmer verschwunden waren und sie falschen Handwerkern zum Opfer gefallen sind.

Der drei Täter waren etwa 180 Zentimeter groß, waren schwarz gekleidet und trugen Schutzmasken vor dem Gesicht. Die beiden Männer, die zuerst die Wohnung des Ehepaares betreten hatten, waren hellhäutig und sprachen akzentfreies Hochdeutsch. Der dritte Mann hatte eine dunkle Hautfarbe und sprach mit Dialekt.

Ob es einen Tatzusammenhang mit einer ähnlich gelagerten Tat am Vormittag in Helmstedt gibt, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.

Einbruch in Büroräume - Täter kamen über das Dach

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in die Räume einer Beschäftigungsfirma eingebrochen. Was sie dabei alles erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Schaden ist, werden die Ermittlungen laut Polizeimeldung in den nächsten Tagen ergeben.

Die Tat geschah zwischen Mittwochnachmittag 17 Uhr und Donnerstagvormittag 7.45 Uhr. Eine Angestellte hatte am Donnerstagmorgen die Tat bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler erklommen die Unbekannten das Dach des betroffenen Gebäudes im Bereich zwischen der City Galerie und der Pestalozziallee. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster, stiegen in die dahinterliegenden Räume ein und durchsuchten Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Danach flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 4646-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de