Das sind die Top-Attraktionen beim Wolfsburger Schützenfest

Der Countdown läuft: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause steigt vom 20. bis 29. Mai wieder das große Schützen- und Volksfest im Wolfsburger Allerpark. Die kleinen und großen Gäste dürfen sich auf jede Menge Nervenkitzel, Musik und Zuckerwatte bei der 70. Auflage der Wolfsburger Schützengesellschaft freuen. Geöffnet ist täglich von 14 bis 23 Uhr.



Pyro-Spektakel „Aller in Flammen“ zum Auftakt

Los geht’s am Freitag, 20. Mai, um 15 Uhr mit der offiziellen Festplatz-Eröffnung. Die Kultband Münchner Freiheit sorgt ab 20 Uhr im Festzelt für Partystimmung. Der Eintritt ist frei. Um 21.45 Uhr steigt das Pyro-Spektakel „Aller in Flammen“.

Das sind die Fahrgeschäfte beim Wolfsburger Schützenfest

Aber natürlich stehen die Fahrgeschäfte im Mittelpunkt der zehntägigen Veranstaltung. Darunter sind auch einige Neuigkeiten. Im „Höllenblitz“ geht es in Blitzgeschwindigkeit durch die dunkle Nacht. Pures Adrenalin verspricht eine Fahrt in der Achterbahn „Drifting Coaster“, die mit schwingenden Gondeln vor- und rückwärts fährt. Hoch hinaus geht es auf die Rekordhöhe von 80 Metern mit dem „Aeronaut-Kettenflieger“. Vertikal, diagonal und überkopf dreht sich der „Night Style“.



Der Höllenblitz ist die größte Indoor-Achterbahn der Welt. Foto: Nico Bundt / Höllenblitz / Der Coaster

Familientag im Wolfsburger Allerpark ist am 25. Mai

Nach zwei langen Abfahrten wird es nass in der Wasserbahn „Poseidon“. Südsee-Feeling spürt man auf dem Laufparcours im „Big Bamboo“. Eine herrliche Aussicht für die ganze Familie bietet die „Ballonfahrt“. Das spektakuläre Loopingkarussell „Infinity XXL“ ist wegen der großen Resonanz wieder mit dabei. Komplettiert wird das Angebot vom Breakdancer, Autoskooter, Riesenrad oder Jaguar Express. Kinder kommen in acht verschiedenen Fahrgeschäften auf ihre Kosten. In diesem Jahr gibt es erstmals einen Autoskooter im Miniformat. Der Familientag mit ermäßigten Preisen ist am Mittwoch, 25. Mai, ab 14 Uhr.

Partystimmung im Festzelt beim Schützenfest

Im Festzelt gibt es jede Menge Party-Spaß bei freiem Eintritt. Das gilt auch für Vincent Gross am Freitag, 27. Mai (Beginn 21 Uhr), und Stürmer Deluxe am Samstag, 28. Mai (20 Uhr). Für beste Unterhaltung sorgen will auch TravestiekünstlerinMaria Crohn mit einer Travestieshow am Samstag, 21. Mai, 20 Uhr. Beim Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen am Montag, 23. Mai, 14 Uhr, spielt die Siebenbürger Blaskapelle. Am Dienstag, 24. Mai, steigt mit der Band Trenkwalder beim Hofbraufest die nächste Party (Beginn 19 Uhr). Das traditionelle Festessen am Donnerstag, 26. Mai, beginnt um 11 Uhr. Dann treiben wieder die Trenkwalder die Stimmung nach oben.

Großfeuerwerk im Allerpark zum Abschluss

Das Großfeuerwerk am Samstag, 28. Mai, ab 22 Uhr gehört wie in jedem Jahr zu den Höhepunkten. Am Sonntag, 29. Mai, ist dann die letzte Gelegenheit, den großen Festplatz noch einmal zu besuchen.

