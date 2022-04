Wolfsburgs Stadtteilbüchereien offen, Bücherbus on tour

Wolfsburg. Die Bibliotheken in Detmerode, Fallersleben und Vorsfelde haben wieder geöffnet. Nur in der Wolfsburger Nordstadt kommt es zu einer Verzögerung.

Seit Donnerstag haben auch die Stadtteilbibliotheken der Wolfsburger Stadtbibliothek in Detmerode, in Fallersleben und in Vorsfelde wieder ihre Türen für die Nutzerinnen und Nutzer geöffnet. Aus technischen Gründen kann die Öffnung der Stadtteilbibliothek Nordstadt erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Ab Montag, 25. April, ist auch der Bücherbus wieder unterwegs. Bibliotheksleiterin Petra Buntzoll: „Wir freuen uns, dass wir nach so langer Zeit wieder für unsere Kunden in den Stadtteilen und mit dem Bücherbus auch in den Ortsteilen da sein können.“

Der Wolfsburger Bücherbus ist rund um die Stadt unterwegs

Bis zu den Sommerferien öffnet die Stadtteilbibliothek in Detmerode immer montags, die Vorsfelder Stadtteilbibliothek immer dienstags und die Fallersleber Stadtteilbibliothek immer freitags jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Der Bücherbus ist in ungeraden Kalenderwochen montags in Hehlingen und Nordsteimke, dienstags in Reislingen und Neuhaus, donnerstags in Neindorf, Heiligendorf und Hattorf und freitags in Barnstorf und Almke unterwegs. In geraden Kalenderwochen befindet er sich montags in Ehmen, dientags in Sülfeld und Mörse, donnerstags in Brackstedt, Kästorf, Warmenau und Sandkamp und freitags in Wendschott und Vorsfelde.

Die genauen Daten finden sich online auf www.wolfsburg.de unter dem Reiter Kultur.

red

