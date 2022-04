Breitband-Ausbau Schnelles Internet für Steimker Berg und Hageberg in Wolfsburg

Nach weniger als einem Jahr Bauzeit haben die Stadtwerke Wolfsburg AG und die WOBCOM GmbH den Glasfaserausbau im Steimker Berg erfolgreich abgeschlossen. Rund 50 Prozent der 650 Haushalte profitieren ab sofort vom „Netz der Zukunft“ und surfen mit einer Bandbreite von bis zu 1000 Mbits pro Sekunde, wie es in einer Mitteilung heißt.

Zeitgleich wurden im Hageberg die Tiefbauarbeiten abgeschlossen und mit der Inbetriebnahme des ersten Technik-Standorts (PoP) bereits vor Ostern begonnen, die ersten Kunden an das Glasfasernetz anzuschließen. Die vollständige Inbetriebnahme aller PoPs sowie die Aufschaltung aller beauftragten Kundenanschlüsse im Hageberg werden voraussichtlich bis zum Beginn der Sommerferien Mitte Juli 2022 erfolgen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausbauarbeiten des Kommunikationsnetzes bereits einen Monat früher abgeschlossen

Nach erfolgreicher Vorvermarktung und Beendigung der Planungsphase starteten Stadtwerke und WOBCOM im Juni 2021 die Ausbauphase im Stadtteil Steimker Berg. Ursprünglich für Pfingsten 2022 vorgesehen, konnten beide Unternehmen die Ausbauarbeiten des hochmodernen Kommunikationsnetzes bereits einen Monat früher erfolgreich abschließen.

Lesen Sie auch:

„Mit der Bereitstellung der hohen Bandbreiten tragen wir als WOBCOM nicht nur zur Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Wolfsburg bei, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag für Familien, Berufstätige sowie Schülerinnen und Schüler. Home Office und das digitale Lernen in der Schule oder auf Distanz erfordern einen leistungsfähigen Internetanschluss, damit mehrere internetfähige Endgeräte parallel und ohne Übertragungsverluste genutzt werden können“, erläutert Thomas Schulz, Leiter Vertrieb und Kundenservice WOBCOM. Insgesamt haben Stadtwerke und WOBCOM für das Projekt rund 1,25 Millionen Euro in Eigenfinanzierung investiert, mehr als 150 Kilometer Faserleitungen sowie rund fünf Kilometer Leerrohre im Stadtteil verlegt.

Zukunftssichere Glasfaserinfrastruktur auch für Haushalte im Hageberg

Mit der Inbetriebnahme der ersten Hauptverteilerstation (PoP) Anfang April 2022 eröffnen Stadtwerke und WOBCOM auch den Privathaushalten und Gewerbetreibenden im Hageberg neue Chancen der digitalen Teilhabe und veränderten damit das tägliche, digitale Leben und Wirtschaften, wie es in der Mitteilung heißt. Für rund 600 Adressen ermöglichten beide Unternehmen nun sukzessive den Zugang zum zukunftssicheren Breitbandnetz.

Dafür werden Straße für Straße weitere Leitungen und Anschlüsse verbaut und die Haushaltanschlüsse aktiviert. Dazu Thomas Schulz: „Bis zum Sommer schließen wir alle Haushalte, die einen Anschluss beauftragt haben, an unsere ‚Datenautobahn‘ an. Gemeinsam mit den Stadtwerken sorgen wir damit auch auf dem im Hageberg für eine zeitgemäße Internetversorgung. Dies ist eine enorme Aufwertung des Standortes.“ Nach der erfolgreichen Anschlussaktivierung können die entsprechenden Haushalte mit hohen und stabilen Geschwindigkeiten schnell surfen, telefonieren oder Filme anschauen, auch der Austausch mit Familie, Freunden und Kollegen per Videochat ist ruckelfrei möglich.

Anschlüsse können auch noch später beauftragt werden

Haushalte, die bisher keinen Glasfaseranschluss beauftragt haben, können dies auch zu einem späteren Zeitpunkt noch nachholen. Die WOBCOM habe entsprechende Kapazitäten angelegt, um bei Bedarf eine künftige Anbindung kostenpflichtig zu realisieren. Weitere Informationen rund um Glasfaser sind online auf www.wobcom.de oder unter Telefon (05361) 8911 555 verfügbar.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de