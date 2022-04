Käfer-Treffen: 80 Käfer fahren im Korso durch Wolfsburg

Wolfsburg. Eine Käfer-Open-Air-Ausstellung ist außerdem in der Autostadt zu sehen. Das erwartet Oldtimer-Besitzer und Autofans am Samstag in der VW-Stadt.

Rund 80 Besitzerinnen und Besitzer des Volkswagen Typs 1 folgen dem Aufruf des 1. Käfer Clubs Wolfsburg und treffen sich am 7. Mai ab 11 Uhr in der Autostadt.

Die Autostadt im Käferfieber! Am Samstag, 7. Mai bietet sich den Gästen der Autostadt in Wolfsburg ein einzigartiges Bild: Rund 80 Besitzerinnen und Besitzer des Volkswagen-Typs 1 folgen dem Aufruf des 1. Käfer Clubs Wolfsburg und treffen sich ab 11 Uhr in der Autostadt. Die Volkswagen Osnabrück GmbH, Volkswagen Classic, die Stiftung Automuseum Volkswagen und auch die Autostadt präsentieren laut einer Mitteilung besondere Modelle aus den eigenen Sammlungen.

Mandy Sobetzko, Armin Maus und Marco Schubert, Geschäftsführung der Autostadt: „Der Volkswagen Käfer trug entscheidend zur Demokratisierung der Mobilität in Deutschland bei. Heute ist er ein absolutes Kultauto, Synonym für die Erfolgsgeschichte des Volkswagen-Konzerns, und begeistert Menschen auf der ganzen Welt. Wir freuen uns sehr, dass unsere Autostadt ganz im Zeichen des Käfers steht und viele Enthusiasten bei uns zusammenkommen.“

Erstes Treffen im vergangenen Jahr kam bei Mitgliedern gut an

Helga Düwert, Vorsitzende des 1. Käfer Clubs Wolfsburg: „Unser erstes Treffen in der Autostadt im vergangenen Jahr kam bei unseren Mitgliedern so gut an, dass uns klar war: Wir kommen wieder! Dieses Jahr haben wir Käferfans – einige sogar in zeitgenössischen Kostümen – von Hamburg bis Frankfurt dabei und sind stolz darauf, dass die Käferliebe auch in schwierigen Zeiten keine Grenzen kennt.“

Vor dem Treffen starten alle akkreditierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 10 Uhr zu einem Korso durch Wolfsburg. In Vorsfelde beginnend, verläuft die Route über die Dieselstraße entlang der Heinrich-Nordhoff-Straße über die Heinrich-Heine- und die Braunschweiger Straße, bevor es über die Berliner Brücke in die Autostadt geht.

Besondere Exponate aus der Sammlung von Volkswagen Osnabrück zu sehen

Neben den liebevoll gepflegten Fahrzeugen des 1. Käfer Clubs Wolfsburg können Gäste auf dem Piazza-Vorplatz auch zwei besondere Exponate aus der Sammlung der Volkswagen Osnabrück GmbH sehen – darunter das letztproduzierte Käfer-Cabriolet von 1980. Volkswagen Classic und die Stiftung Volkswagen AutoMuseum präsentieren vor Ort ebenfalls Highlights aus der Modellgeschichte des Volkswagen Käfers.

Dass luftgekühlte Fahrzeuge und Grillspezialitäten eine gute Kombination sind, stellt das Team der Autostadt-Restaurants unter Beweis und sorgt mit Bratwurst und kühlen Getränken für die Verpflegung der Besucher.

Vorgeschmack auf das Treffen an verschiedenen Orten in der Autostadt

Einen Vorgeschmack auf das Treffen gibt es bereits jetzt: Im Rahmen einer Open-Air-Ausstellung zeigt die Autostadt noch bis zum 6. Mai insgesamt neun Volkswagen Käfer an verschiedenen Orten des Themenparks. Mit dabei sind unter anderem ein Volkswagen Typ 1 „Irland-Käfer“ RHD (1959), ein 1200 Export „Ovali“ (1956) und das Sondermodell „Jeans-Käfer“ (1974) aus der ZeitHaus-Sammlung.

Mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte kann die Autostadt täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Die Autostadt bittet ihre Gäste, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten – sie können sich unter www.autostadt.de/aktuell bereits im Vorfeld ihres Besuchs über die jeweiligen Bestimmungen informieren.



