Wolfsburg: Betrunkene Radfahrerin kollidiert ungebremst mit Auto

Wolfsburg. Der Unfall hat sich am Donnerstagabend in der Lessingstraße ereignet. Die Frau blieb unverletzt. Allerdings hat die Polizei einen wichtigen Appell.

In der Lessingstraße in Wolfsburg ist es am Donnerstagabend gegen 22.34 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Auto gekommen. Die 33-jährige Radfahrerin war laut Polizei alkoholisiert – ein Alkoholtest ergab später einen Promillewert von 2,44. Verletzt wurde bei der Kollision niemand – nur an den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Wie die Polizei erläutert, fuhr die Wolfsburgerin auf dem Radweg von der Goethe- in Richtung Lessingstraße. Zur selben Zeit stand eine Zivilstreifenbesatzung der Polizei vor einer Ampel an der dortigen Kreuzung und „konnte beobachten, wie die 33-Jährige in zügigem Tempo über die Kreuzung in Richtung Saarstraße fuhr“. Dabei missachtete sie das für sie geltende Rotlicht der Ampel und stieß ungebremst mit dem Autofahrer zusammen, der die Kreuzung passierte.

Wolfsburg: Polizei rät dringend, nach Alkoholkonsum nicht mehr zu fahren

Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau von ihrem Rad. „Die Streifenbesatzung eilte umgehend hinzu, um gegebenenfalls Erste Hilfe leisten zu können“, berichtet eine Polizeisprecherin. „Die Fahrradfahrerin war unverletzt, jedoch war ein starker Alkoholgeruch wahrnehmbar.“ Auf Nachfrage bestätigte die Frau, von einer Feier gekommen und auf dem Weg nach Hause zu sein. Die Polizei ordnete nach dem Alkoholtest eine Blutprobe an, die im Klinikum Wolfsburg entnommen wurde.

Die Polizei rät dringend, nicht alkoholisiert mit dem Auto, Fahrrad oder E-Scooter zu fahren und sich geeignete Alternativen für den Heimweg zu suchen. „Viele Personen unterschätzen die Wirkung des Alkohols auf sich, auch in geringen Mengen. Ab 1,1 Promille spricht der Gesetzgeber von einer absoluten Fahruntüchtigkeit bei Kraftfahrzeugfahrern.“ Das bedeute jedoch nicht, dass eine Fahrt unter Alkoholeinfluss mit weniger Promille straflos bleibe.

Kämen entsprechende Ausfallerscheinungen beziehungsweise ein Unfall dazu, könne aus einer Ordnungswidrigkeit auch eine Straftat werden, so die Polizei. „Von den psychischen Folgen, Schuld an einer schweren Verletzung oder gar dem Tod eines anderen aufgrund seines alkoholbedingten Fehlverhaltens zu sein, ganz abgesehen.“

