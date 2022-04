Wolfsburger Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Wolfsburg. Der 22-Jährige hat zudem keinen Führerschein. Trotzdem setzte er sich in der Nacht zu Freitag hinter das Steuer. Die Polizei fertigte Anzeigen an.

Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen in Wolfsburg einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt, der zudem keinen Führerschein besitzt.

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Mitteilung erwischten die Beamten den 22-Jährigen, der zudem keinen Führerschein besitzt, in der Suhler Straße in Westhagen. Die 26-jährige Halterin des Fahrzeugs und Lebensgefährtin des Fahrers saß auf dem Beifahrersitz. Gegen beide Personen wurden Strafanzeigen gefertigt.

Wie die Polizei weiter schreibt, stand die Polizeistreife vor einer Ampel an der Kreuzung Dresdener Ring und Frankfurter Straße. Daneben der besagte Wagen. Beim Wechsel der Ampel auf Grün fuhr der 22-Jährige mit durchdrehenden und quietschenden Reifen in Richtung Suhler Straße los. Die Beamten entschieden aufgrund der ungewöhnlichen Fahrweise, den Pkw-Fahrer zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Wolfsburger nicht im Besitz eines Führerscheines war und zudem vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte.

Fahrer hatte 0,76 Promille – Blutprobe im Klinikum Wolfsburg

Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,76 Promille. Eine Blutprobe wurde im Klinikum entnommen und dem 22-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie eine Strafanzeige gefertigt. Die ebenfalls alkoholisierte Beifahrerin und Halterin des Fahrzeugs ließ die Fahrt ohne Führerschein zu und muss sich nun ebenfalls dafür verantworten.

