Wolfsburg. Bald laufen die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen in Wolfsburg an – wir stellen alle vor. Hier die Gymnasien im Kurzporträt.

Schulen in Wolfsburg Alle Gymnasien in Wolfsburg auf einen Blick

Welche Schule in Wolfsburg soll mein Kind besuchen? Diese Fragen dürften sich in diesen Tagen zahllose Wolfsburger Eltern stellen, deren Kinder in diesem Schuljahr die vierte Klasse abschließen. Wir geben einen Überblick über alle weiterführenden Schulen in Wolfsburg. Den Beginn machen die Gymnasien.

Hier finden Sie alle wichtigen Infos – auch zum Wolfsburg-Kolleg, das Erwachsenen die Möglichkeit des nachgeholten Abiturs auf dem zweiten Bildungsweg gibt. Anmeldungen für alle Schulen in städtischer Trägerschaft sind zwischen Montag, 16. Mai, und Donnerstag, 19. Mai, möglich.

Theodor-Heuss-Gymnasium

Das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG). Foto: Helge Landmann / regios24

Martin-Luther-Straße 23; (05361) 29730; sekretariat@thgwob.de; www.thgwob.de

Schulleiterin: Katrin Gaus

Die Schule: Theodor-Heuss-Gymnasium; 930 Schülerinnen und Schüler; offene Ganztagsschule mit Mensa

Besonderheiten: Bilingualer Unterricht (Engl.) von Jg. 5-10, Musikklassen in Jg. 5 und 6, Wahlunterricht als Talentförderung ab Klasse 8, digitale Ausstattung: iPads, Apple TVs, W-Lan, Schulung von Methoden- und Medienkompetenz, Förderung besonderer Begabungen, Mobbing-Intervention, Klassenleitungsteam und Patenschüler/innen in Jg. 5 und 6, kindgerechtes Pausengelände, Schulgarten

Sonstige Angebote: vielfältiges AG-Angebot, Schulfahrten in Jg. 5, 7 und 10 und in der Oberstufe, Schüleraustausche, „Schule ohne Rassismus“, „Sportfreundliche Schule“, „Umweltschule“, „Erasmus+ Schule“, Zertifikatskurse Cambridge und DELF

Partner: NEST, Musikschule, VfL-Partnerschule, Theater, Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS)

Phoenix-Gymnasium

Das Phoenix-Gymnasium befindet sich im Schulzentrum Vorsfelde. Foto: Helge Landmann / regios24

Carl-Grete-Straße 37 (Vorsfelde); 05363 944 - 200 210; phoenixgymnasium@wolfsburg.de; www.pgwv.de

Schulleitung: Sven Krogoll

Die Schule: Teilgebundene Ganztagsschule mit Mensa; 1015 Schülerinnen und Schüler.

Besonderheiten: Talententwicklung durch individuelle Schwerpunktsetzung im Wahlpflichtbereich Jahrgang 8-10 (Naturwissenschaften, Darstellendes Spiel, Kulturwissenschaften, Ökonomische Bildung, Sport, Italienisch als 3. Fremdsprache, Musik); Tablet-Klassen in Jahrgang 7 bis 11 aufsteigend und Grundkurse moderne Informationstechnologie in Jahrgang 6 bis 9; breites Fächerspektrum durch eine große gymnasiale Oberstufe; bilingualer Unterricht; Projektschule N21 - Robonatives

Sonstige Angebote: MINT-Schule/digitale Schule, Technologielabor Robotik, Umwelt- und Europaschule, klimaneutrale Schule, Schule ohne Rassismus, Fairtrade-Schule, Hochrangige Wettbewerbe in Mathematik, Naturwissenschaften und Sprachen (z.B. Jugend forscht, Jugend debattiert…), Austauschfahrten zu Partnerschulen in Ballan-Miré (Frankreich), San Sebastian (Spanien), Shanghai/Peking (China) und Kikuyu (Kenia), Ganztagsangebot mit ca. 30 AGs, Schulbibliothek

Partner: TU Braunschweig, Theater Wolfsburg, VfL Wolfsburg

Gymnasium Fallersleben

Das Gymnasium Fallersleben. Foto: Anja Weber / regios24

Karl-Heise-Straße 32; (05362) 963170; verwaltung@gyfa.de; www.gyfa.de

Schulleitung: Sascha Knetsch

Die Schule: Offene Ganztagsschule, verlässlicher Unterricht 5./6. Stunde in Jahrgang 5 und 6, 950 Schülerinnen und Schüler. Teil des Schulzentrums Fallersleben.

Besonderheiten: Verbindliches Lernen mit Tablets ab Jahrgang 7 (aufsteigend ab Schuljahr 22/23), Lernmanagementsystem Itslearning, komplett saniert, W-Lan, alle Räume mit Beamer, großer moderner Schulhof mit Spielanlagen und Schulgarten, Schulung von Medien- und Methodenkompetenz, soziales Lernen („Lions Quest“), Mobbing-Intervention, Patenschüler, Medienscouts, Schulhund-Projekt, bilinguales Angebot Englisch ab Klasse 7, Teilnahme am Wettbewerb Umweltschule, Großes Angebot an Profilen und Prüfungsfächern in der Sek II wählbar (auch Sport auf grundlegendem Niveau)

Sonstige Angebote: Klassenfahrten zur Teambildung im Jahrgang 7, Austauschfahrten mit Frankreich, England, Spanien, regelmäßige Teilnahme an „Jugend forscht“, „Das ist Chemie“ und „Jugend debattiert“, Veranstaltungen wie „GyFa goes music“, „Kulturabend“, „Musical“ (gemeinsam mit der Realschule)

Partner: Im Ganztag Kooperation mit Realschule und Hauptschule im Schulzentrum, Kooperation mit dem VfL Wolfsburg: Projekt „Vielfalt“, Kooperation mit der Hoffman-von-Fallersleben-Gesellschaft und dem Hoffmann-von-Fallersleben- Museum der Stadt Wolfsburg

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Das Albert-Schweitzer-Gymnasium gehört zum Schulzentrum Westhagen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Halberstädter Straße 30; (05361) 873410; asg@wolfsburg.de; www.asg-wob.de

Schulleitung: Thomas Lohmann

Die Schule: allgemeinbildendes Gymnasium (Schulträger ist die Stadt Wolfsburg), ca. 600 Schülerinnen und Schüler, teilgebundene Ganztagsschule (verpflichtende Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften an zwei Wochentagen von Montag bis Donnerstag)

Besonderheiten: Schulmotto: „Aktiv, Sozial, Gemeinsam“, Einrichtung kleiner Schulklassen von Klassenstufe 5 bis 10, pädagogisches Mittagessen in Klassenstufe 5, durchgehende bilinguale Ausbildung (englische Sprache) von der Klassenstufe 5 bis 13, ab August 2023 besteht die Möglichkeit im Rahmen des IB-Diploma, ein internationales Abitur zu erlangen (Klassenstufen 12 und 13), stetiger Ausbau der digitalen Infrastruktur und dadurch Einsatz moderner Endgeräte möglich, langjährige Umweltschule mit eigenem Schulacker auf dem Schulgelände

Sonstige Angebote: großes AG-Angebot von kreativ über Informatik bis zum Sport (Bedienung der vielfältigen Interessen und Neigungen ist möglich)

Partner: VfL Wolfsburg, DLRG (Baywatch-Projekt), TV Jahn, TV 38, Mütterzentrum Westhagen, Schüler helfen Schülern von Montag bis Donnerstag, sozialer Monat (Mai) inkl. Sponsorenlauf, Teilnahme an diversen regionalen und überregionalen Wettbewerben- Einsatz von schuleigenen Medienscouts zur Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler bei der Nutzung von Smartphones und sozialer Medien

Partner: Patenschaft mit einer Schule in Benin, Partnerschulen in den Niederlanden (CGS Calvijn Groene Hart in Barendrecht bei Rotterdam) und in Spanien (IES „Padre Juan de Mariana“ in Talavera de la Reina), Nutzung von Angeboten des Xlab in Göttingen, Kooperation mit dem IZS Wolfsburg

Ratsgymnasium

Das Ratsgymnasium in der Innenstadt. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Pestalozziallee 2; (05361) 281911; ratsgymnasium@rgwob.de; www.ratsgymnasium-wolfsburg.de

Schulleitung: Jennifer Yavuz

Die Schule: Gymnasium, 900 Schülerinnen und Schülern, Offenes Ganztagsangebot Montag bis Donnerstag bis 15.30 Uhr

Besonderheiten: Europaschule in Niedersachsen und Botschafterschule des Europäischen Parlaments mit umfangreichem Austauschprogramm und großem Fremdsprachenangebot, zertifizierte MINT-EC-Schule mit besonderem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Angebot inkl. Informatik als Unterrichtsfach und Robotik-AG, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, Internationale Nachhaltigkeitsschule mit jährlicher Klima-Aktionswoche, besonderes Englischangebot English Fast Forward und bilingualer Unterricht, Medienbildungskonzept zur Digitalisierung und Medienbildung in allen Unterrichtsfächern inkl. Methodentraining zur Mediennutzung ab Klasse 5, Nutzung der Lernplattform Itslearning, eigener Gebäudeteil inkl. Schulhof und Jahrgangsbetreuung für die Klassen 5 und 6, Konzept „Leichter Schulranzen“

Sonstige Angebote: Bläserklassen (keine Vorkenntnisse erforderlich), Unterrichtsfächer Darstellendes Spiel und Philosophie, umfangreiches AG-Angebot im spielerischen, musisch-künstlerischen, naturwissenschaftlichen und sportlichen Bereich, vielfältige Wettbewerbsteilnahmen, systematische Studien- und Berufsorientierung, viele Kulturveranstaltungen im Jahresverlauf, umfangreiches Fahrtenkonzept, Schnupperunterricht vor der Wahl der 2. Fremdsprache, Sprachzertifikate Cambridge Certificate, DELE und DELF, Präventionskonzept u. a. mit Ernährungstagen und Spielsuchtprävention

Partner: Phaeno, Planetarium, Kunstmuseum, Scharoun-Theater, Ostfalia, Stadtbibliothek, VfL Wolfsburg, in der Oberstufe das THG Wolfsburg

Eichendorffschule

Eichendorffschule WOlfsburg, Gymnasium Foto: Eichendorffschule / Privat

Frauenteichstraße 4a; 05361 29710; eichendorffschule@wolfsburg.de; www.eichendorffschule.de

Schulleitung: Karl-Heinz Müller

Die Schule: Gymnasium in freier Trägerschaft des Bistum Hildesheim, dreizügig mit 680 Schülerinnen und Schülern, Leitbild: „Miteinander leben – voneinander lernen“

Besonderheiten: digitale Schule (iPads, Whiteboards, Dokumentenkameras, Office 365), Europaschule, Umweltschule, Zertifikate: DELF Diplom, Cambridge Certificate, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, Eliteschule des Fußballs, bilinguales Angebot Englisch, Sprachenfolge: Englisch, ab Jahrgang 6 Französisch, Spanisch, Latein, Sportprofil, Religiöses Profil, MINT-Profil

Sonstige Angebote: Schulbibliothek, Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Nachmittagsangebot, Partnerschule des VfL, Schulwald

Partner: Theater Wolfsburg, IZS Wolfsburg, Planetarium, Autostadt, Musikschule, VfL Wolfsburg, Helmholtz Institut Braunschweig

Wolfsburg-Kolleg

Das Wolfsburg-Kolleg mit Schulleiter Wieland Wartchow. Foto: Helge Landmann / regios24

Stralsunder Ring 45; 05361-36658; wolfsburg-kolleg@wolfsburg.de; www.wob-kolleg.de

Schulleitung: Wieland Wartchow

Die Schule: Schule des Zweiten Bildungswegs, nur gymnasiale Oberstufe, Abitur/Fachhochschulreife

Besonderheiten: Aufnahmevoraussetzungen: Mindestalter 19 Jahre, Realschulabschluss, abgeschlossene Berufsausbildung oder zweijährige Berufstätigkeit (Erziehungszeiten, FSJ, ... können anerkannt werden); Förderung nach dem BAföG (elternunabhängig, nicht zurückzahlbar) ist in vielen Fällen möglich

Sonstige Angebote: Vorkurs (ab Februar 2023), um auch mit einem Hauptschulabschluss die Zugangsberechtigung zu bekommen

