Unbekannter bricht in Wolfsburger Schule ein – und randaliert

Wolfsburg. Der oder die Täter drangen über das Dach in die Da-Vinci-Schule in Wolfsburg ein. Ein Aufenthaltsraum wurde verwüstet. Der Polizei-Überblick.

In die Leonardo-da-Vinci-Schule ist in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen worden. Unbekannte randalierten im Schulgebäude. (Archivbild)

Vandalismus in einer Wolfsburger Schule beschäftigt derzeit die Polizei. Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Mittwoch in die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule an der Franz-Marc-Straße im Wolfsburger Ortsteil Kreuzheide eingebrochen. Dabei hat er einen Schaden von mindestens 1.000 Euro angerichtet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangte der Täter zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.10 Uhr, auf das Dach der Schule. Hier zerstörte er ein Oberlicht und gelangte durch dieses ins Gebäude.

Anschließend begab er sich in den Flur und öffnete „mit brachialer Gewalt“ die Tür zu einem Aufenthaltsraum. „Aus scheinbar purem Zerstörungswillen verwüstete er den gesamten Raum“, berichtet Wolfsburgs Polizei. Wenig später zerstörte er weitere Türen. Anschließend floh der Randalierer durch das zuvor zerstörte Oberlicht.

Wolfsburgs Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460. Mehr zur Schule: Ulf Blanke ist neuer Gesamtschuldirektor in Wolfsburg

Einbruch in Büroräume am Steimker Berg – Wolfsburgs Polizei hofft auf Zeugen

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch zudem in das Diakonie-Bürogebäude in der Nordsteimker Straße eingebrochen. Ob und was sie dabei erbeutet haben, werde derzeit ermittelt, teilt die Polizei mit. Fest stehe, dass die Unbekannten zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, auf einen Balkon im Erdgeschoss gestiegen seien. „Hier haben sie die dortige Balkontür gewaltsam geöffnet und sind durch diese ins Innere des Gebäudes gelangt.“

Danach durchsuchten die Einbrecher die angrenzenden Büros nach Diebesgut – und zerstörten dabei verschlossene Türen. Anschließend flüchteten die Täter über den Balkon in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft auch in diesem Fall darauf, dass Be- oder Anwohner verdächtige Personen bemerkt haben und bitten um Hinweise unter (05361) 46460.

