Störung: Mehrere Wolfsburger wochenlang ohne Internet und Telefon

Stundenlang konnten Kundinnen und Kunden von Vodafone am Mittwochmorgen in ganz Deutschland nicht mehr oder nur eingeschränkt mit dem Smartphone telefonieren. Viele Nutzer machten die Erfahrung, wie ärgerlich so ein Ausfall sein kann. Vor allem in Homeoffice-Zeiten.

In einigen Teilen der Teichbreite haben Anwohner schon seit 6. April Probleme mit dem Internet- und Telefonanschluss von Vodafone. „Das Internet war bei mir fast vier Wochen komplett weg“, schildert ein Bewohner im Gespräch mit unserer Zeitung und ergänzt: „Das ist unglaublich.“ Seit dem Wochenende könne er in seiner Wohnung zwar wieder im Netz surfen, seine Nachbarin klage aber noch immer über Ausfälle. Die Internetverbindung bricht immer wieder zusammen. Und auch im Fernsehen seien zuletzt nicht alle Programme zu sehen gewesen.

Wolfsburger kritisiert Vodafone-Kundenservice

Was den Wolfsburger abgesehen vom Totalausfall ärgert: Der aus seiner Sicht mangelnde Vodafone-Service. Kunden würden im Unklaren darüber gelassen, wann das Problem behoben werde. „Wenn man die Störungsstelle anruft, kommt man bei irgendeinem in Deutschland raus, der nicht vor Ort ist“, sagt der Anwohner. „Es gab keine Infos. Da hätte ich mehr Service erwartet“, sagt der Mann. Er meldete sich deshalb bei unserer Redaktion.

Wir fragten beim Anbieter nach. Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf bestätigt: „In einem kleinen Teil des Vodafone-Kabelnetzes ist leider die Internet- und Telefonnutzung bei insgesamt bis zu 155 Kunden beeinträchtigt.“ Betroffen seien die Straßen An der Teichbreite, Allerstraße, Windmühlenbreite, Wipperstraße und Ilmenaustraße. „Es kommt bei diesen Kabelkunden immer wieder zu Internet-Verbindungsabbrüchen und stark verminderter Bandbreite bis hin zum Internet-Totalausfall. Beim Telefonieren sind bei einzelnen Kunden Knacken, Rauschen und eine künstlich klingende Stimme zuweilen die Folge“, berichtet Petendorf.

Netzausfall in der Nordstadt: Ursache ist ein Rückwegstörer

Ursache sei ein Rückwegstörer – in Deutschland einer der häufigsten Gründe für Störungen im Internet und bei der Telefonie. „Ursache sind meist uralte, defekte oder illegal betriebene Geräte, die ein Kunde nutzt – ohne zu wissen, dass er damit alle seine Nachbarn empfindlich stört“, erklärt der Konzernsprecher. Das Gerät sende Störsignale, durch die dann die Internet- und Telefonnutzung in dem betroffenen Bereich des Kabelnetzes lokal eingeschränkt ist. „Der TV-Empfang im Kabelnetz ist davon nicht betroffen“, sagt Petendorf.

Trotz intensiver Messungen, die Eingrenzung der Störquelle sei oftmals sehr zeitaufwendig. Sie könne nur schrittweise lokalisiert und sporadisch ermittelt werden. „Unsere Technik-Spezialisten arbeiten seit Bekanntwerden dieser Störung in Wolfsburg sehr intensiv an der Eingrenzung dieses Rückwegstörers“, versichert Petendorf. Hierzu fanden mehrfach Messungen und Vor-Ort-Analysen statt.

Die Störquelle, ein marodes Hausnetz in einem Wohnobjekt in der Teichbreite, sei bereits gefunden. „Wir haben im ersten Schritt einen Rückwegdämpfer in der Nähe dieses Hauses gezielt eingebaut. Dieser mildert die Einschränkungen bereits ab“, so Petendorf. Im nächsten Schritt soll das marode Hausnetz komplett modernisiert und erneuert werden, damit die Störung dann auch nachhaltig behoben ist. Verhandlungen dazu würden mit dem Eigentümer des Gebäudes bereits laufen. Am Donnerstag findet ein Vor-Ort-Termin statt.

Kunden können Ansprüche geltend machen

„Wir bitten die betroffenen Kunden bis zum Abschluss der Entstörung noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, sagt Petendorf. Unser Leser hofft indes auf eine Entschädigung durch den Netzbetreiber. Hierzu erklärt der Konzernsprecher: „Kunden, die von diesen Einschränkungen betroffen sind, können sich gerne bei unserem Kundenservice melden und ihre Ansprüche auf Ausgleichszahlungen geltend machen.“

