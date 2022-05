Piraten-Kinderland kommt nach Wolfsburg: Das müssen Sie wissen

Wolfsburg. Hüpfburgen, Piratenschiff, Kletterberg: Ab Donnerstag dreht es sich in Detmerode wieder um Seefahrer. Alle Infos, Öffnungszeiten und Preise.

Um Piraten und Seefahrer dreht sich alles im Kinderland, das am 26. Mai nach Wolfsburg auf den Detmeroder Markt kommt.

Hüpfburgen, Piratenschiff, Kletterberg: Nach zwei Jahren Corona-Pause kommt das Piraten-Kinderland wieder nach Wolfsburg. In der Zeit vom 26. Mai bis zum 12. Juni dreht sich auf dem Detmeroder Markt (Marignanestraße) wieder alles um Piraten und Seefahrer.

Während der coronabedingten Zwangspause hätten viele Wolfsburger Familien in Anrufen und Mails nach dem nächsten Termin gefragt, so die Veranstalter. Sie alle könnten nun wieder mit der Piraten-Crew an Land gehen und einen Tag voller spannender Abenteuer erleben.

Hüpfburgen, Riesenrutsche und mehr: Das sind die Attraktionen

Die Kinder erwarte ein großes Areal mit vielen Fun-Stationen. Erstmalig können sie beim Rodeo Delfin antreten und ihr Können austesten. Auch die nagelneuen Springmodule, wie das neue große Piratenschiff, könnten erobert werden. Zudem werden Hüpfburgen, Piratenparcours, Riesenrutsche, Kletterberg, Kinderschminken, Krabbelecke für die Kleinsten, Kleinkinderhüpfburg, Slackline-Balance, sportliche Spiele und an heißen Tagen eine Wasserrutsche angeboten. Dafür sollen Badesachen mitgebracht werden.

Alle Mitmach-Aktionen stehen laut Pressemitteilung unter dem Motto Piraten und Seefahrer. Für den einmaligen Eintritt könnten alle Aktionen immer wieder genutzt werden. Es gibt eine Sonderaktion: Alle Kinder, die als Prinzessin oder Pirat verkleidet kommen, erhalten kostenlos eine Zuckerwatte.

Auch an eine Ruhezone für Eltern sei gedacht. Für Speisen und Getränke gibt es den Piraten-Imbiss.

Wann hat das Piraten-Kinderland in Detmerode geöffnet?

Öffnungszeiten: Das Piraten-Kinderland in Detmerode hat vom 26. Mai bis zum 12. Juni täglich von 14 bis 19 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Mittwochs ist Ruhetag.

Was zahlen Kinder und Erwachsene?

Eintrittspreise: Kinder im Alter von 1 bis 17: 9 Euro; Erwachsene: 3 Euro. Bei Vorlage der Ermäßigungskarte, die in Kindergärten und Geschäften ausliege oder über die Internetseite www.piratenkinderland.de ausgedruckt werden könne, könnten Kinder je einen Euro beim Eintrittspreis sparen. Für Kindergartengruppen, Schulklassen und Behindertenheimen würden Gruppenpreise angeboten.

Kontakt:(0178) 6255061. Tagesaktuelle Infos auf Facebook unter: https://www.facebook.com/Piratenkinderland.de

Hinweis der Veranstalter: Es gelten die aktuellen Corona-Regeln des Landes Niedersachsen. Alle gültigen Corona-Schutzauflagen werden umgesetzt. Die Besucher werden gebeten, sich tagesaktuell zu informieren und ebenfalls ihren Beitrag zur Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen zu leisten.

