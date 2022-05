Tabula sucht in Wolfsburg noch nach Bildungspaten

Wolfsburg. Der gemeinnützige Verein will Wolfsburger Kindern positive Bildungserlebnisse vermitteln. Wer helfen will, muss einige Anforderungen erfüllen.

Die Kundgebung zum 1. Mai auf dem Rathausplatz war auch in diesem Jahr begleitet von Angeboten für die Familien, von Kulinarik, Musik und Informationsständen. Stammgäste sind unter anderem die Kindernothilfe, die IG-Metall-Biker, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der Circolo Pugliese, der Arbeitskreis Schwerbehinderte in der IG Metall und die Flüchtlingshilfe. In diesem Jahr präsentierte sich zudem Tabula e.V. auf dem Platz.

Das ist eine Wolfsburger Bildungsinitiative für Kinder, unter deren Dach seit dem März 2022 auch die Starthilfe firmiert. Jene hat sich in der Vergangenheit, genau gesagt seit 2008, intensiv dem Kampf gegen Kinderarmut verschrieben. Tabula um seine Vorsitzende, es ist die Wolfsburger Jugend- und Bildungsdezernentin Iris Bothe, hat sich folgende Ziele gesetzt: nachhaltige Förderung durch eine stärkere Individualisierung des Unterrichts und des Lernens; individuelle Unterstützung der (Ganztags-)Schulen durch männliche und weibliche Bildungspaten; ein vielfältiges Bildungsangebot in Freizeit und Ferien für die jungen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger.

Tabula ist auf der Suche nach mehr Bildungspaten

Warum die Tabula-Vertreter Frank Poerschke, Isabell Sehm und Marie Therese Rehner-Khoury am Tag der Arbeit an die Öffentlichkeit gingen? „Wir suchen Bildungspaten“, war die Antwort des Trios. Was es dafür braucht, nennt Tabula in einem Flugblatt, das während der Mai-Kundgebung verteilt wurde: Empathie, Offenheit und Toleranz; Verständnis für Kinder und Jugendliche; Geduld und wertschätzende Kommunikation auch in herausfordernden Situationen sowie ein Mindestalter von 16 Jahren.

Im Gegenzug bietet der Verein Interessierten die Unterstützung in Form von kollegialen Beratungen, außerdem kostenfreie Qualifizierungen in Kooperation mit der Volkshochschule und eine, wie es heißt, angemessene Aufwandsentschädigung. Als gemeinsames Ziel von Initiatoren und Unterstützern wird ausgegeben: „Jedes Kind und jeder Jugendliche soll mit seinen Stärken und Schwächen mitgenommen werden.“ Die Maxime mit Blick auf die potenzielle Klientel lautet: „Du bist goldrichtig (so wie du bist) und ein wichtiger Teil der Gesellschaft.“ Der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit liege – nach den Vorstellungen von Tabula – darin, „positive Bildungserlebnisse zu vermitteln“.

Informationen gibt es unter der Wolfsburger Telefonnummer (05361) 8916444 oder www.tabula-wolfsburg.com. Kontakt per E-Mal kann unter info@tabula-wolfsburg.com aufgenommen werden.

