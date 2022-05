Wolfsburg. Vor mehreren Hauseingängen wurden am Sonntagmorgen Zeitungsstapel in Brand gesteckt. Die Polizei ermittelt.

Feuer in Wolfsburg In Wolfsburg werden mehrere Zeitungsstapel in Brand gesteckt

Unbekannte haben vor drei Hauseingängen von Mehrfamilienhäusern in der Straße Wellekamp am frühen Sonntagmorgen Zeitungsstapel in Brand gesetzt. Abgesehen von verrußten Briefkästen, Fassaden und Haustüren richteten die Flammen keinen größeren Schaden an und griffen nicht auf die Wohnhäuser über.

Nach Polizei-Angaben wurde eine Anwohnerin gegen 3 Uhr durch laute Stimmen vor dem Haus geweckt, kurze Zeit später bemerkte sie Brandgeruch und stellte die glimmenden Zeitungsstapel vor den Hauseingängen fest. Sie alarmierte daraufhin die Polizei.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Beamten haben Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung gegen derzeit Unbekannt eingeleitet. Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr in der Straße Wellekamp beobachtet haben.

Zuständig ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de