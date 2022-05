Klima-Kita-Netzwerk zeichnet DRK-Kita Ehmen aus

Wie sich Ressourcen im Kita-Alltag schonen lassen, zeigen die Ideen von 169 Kita-Gruppen in ganz Deutschland, die gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt haben. Bei den Klima-Aktionswochen des Klima-Kita-Netzwerks beschäftigten sich Kinder und Kita-Fachkräfte mit ihrem Konsumverhalten und suchten nach Alternativen, wie das Netzwerk mitteilt. Eine davon ist die DRK-Kita Ehmen, die dafür vom Klima-Kita-Netzwerk ausgezeichnet wurde.

Aktionswochen „Weihnachtswunder statt Weihnachtsplunder“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Mai lädt das Netzwerk Kitas erneut dazu ein, sich an den bundesweiten Klima-Aktionswochen – diesmal zum Thema „Kinder-Gärten für den Klimaschutz“ – zu beteiligen. Kitas in ganz Deutschland nutzten die Gelegenheit, die Adventszeit in ihrer Einrichtung bewusst klimafreundlich zu gestalten – mit weniger Plastik und Verpackungsmüll, dafür mit mehr gemeinsam verbrachter Zeit. Anlass für die Aktionswochen „Weihnachtswunder statt Weihnachtsplunder“ 2021 war der „Kauf-Nix-Tag“ am 27. November, ein Aktionstag in mehr als 60 Ländern, der sich gegen übermäßigen Konsum in der Vorweihnachtszeit richtet. Mehr als 2800 Kinder und mehr als 480 Mitarbeitende beteiligten sich bundesweit mit eigenen Projekten.

Weniger kaufen – mehr gemeinsam erleben

Die Kita Ehmen war mit rekordverdächtigen 111 Kindern und 22 pädagogischen Fachkräften an der Klima-Aktionswoche beteiligt und führte in jeder Gruppe verschiedene Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit durch. In der Krippe gab es ein klimaschonendes Frühstück und selbst gemachte Weihnachtsdekoration aus Naturmaterialien. In den anderen Gruppen wurde von Mineralwasser auf Leitungswasser umgestellt. In der Sternengruppe gab es einen stromfreien Tag, in der Sonnengruppe wurde ein Weihnachtsbaum aus gesammelten Ästen und Stöcken gebastelt, der als Kunstwerk auch übers Jahr erhalten bleibt. In der Mondgruppe wurde das Hochbeet weiter bewirtschaftet, und die Wolkengruppe stellte einen nachhaltigen Adventskalender mit Baumschmuck aus Holz her. Mit dieser Vielfalt an Ideen und Aktionen erreichte die Kita Ehmen Platz zwei der Klima-Aktionswoche in der Region Nord.

Die Kinder waren mit Begeisterung dabei

Für die Kinder war die nachhaltige Adventsaktion etwas Besonderes. Von Beginn an waren sie in die Planung und Umsetzung mit eingebunden. Auch die Eltern wurden über die Aktivitäten informiert und gelegentlich involviert. Der Bezug zum Klimaschutz wurde während der gesamten Aktion immer wieder thematisiert. „Die Kinder haben bald gemerkt, dass ein wertschätzender Umgang mit Ressourcen auch Spaß macht“, sagte die stellvertretende Leitung Yvonne Sacht. „Für uns war die Aktionswoche eine tolle Gelegenheit, nachhaltige Ideen der Kinder umzusetzen und nach außen zu tragen. Wenn viele Kitas sich mit kleinen Aktivitäten beteiligen, ist das ein großes Zeichen für den Klimaschutz.“

Nächste Klima-Aktionswochen starten im Mai

„Die Idee ist, dass wir uns gemeinsam für mehr Klimaschutz im Kita-Alltag engagieren. So erleben Kinder, wie ihr Handeln einen Unterschied macht und dass sie viele Möglichkeiten haben, die Zukunft nachhaltig zu gestalten“, sagte Dirka Grießhaber, Geschäftsführerin der S.O.F. Save-Our-Future-Umweltstiftung. Als Projektleiterin des Klima-Kita-Netzwerkes in der Region Nord überbrachte sie Glückwünsche und eine Urkunde. Im Zeitraum vom 1. bis 31. Mai 2022 sind Kitas in ganz Deutschland wieder eingeladen, sich an den Aktionswochen des Klima-Kita-Netzwerks zu beteiligen, diesmal unter dem Motto „Kinder-Gärten für den Klimaschutz“. Im Mittelpunkt stehen Klimaschutz-Aktivitäten im Garten, auf dem Balkon und in der Kita-Umgebung: Hier können Kita-Kinder entdecken, was Bäume mit dem Klima zu tun haben, warum torffreie Blumenerde weniger CO 2 -Emissionen verursacht und wie sich beim Gärtnern Wasser sparen lässt. Eine Planungshilfe für die Teilnahme an den Aktionswochen steht auf der Website des Klima-Kita-Netzwerks (https://klima-kita-netzwerk.de/) bereit. Alle teilnehmenden Kitas bekommen eine Urkunde. Zusätzlich werden in allen vier Projektregionen je eine Teamfortbildung und zwei Überraschungspakete verlost.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de