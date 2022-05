Entscheiderinnenabend in Wolfsburg: Frauen vernetzen sich

Wolfsburg. Profifußballerin Pia-Sophie Wolter referiert vor 100 Frauen in Führungspositionen der Region. Die Ziele: Miteinander stärken und Ideen entwickeln.

Dr. Tim Schumacher (Geschäftsführer VfL Wolfsburg), Gastgeberin Claudia Kayser (Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo), Referentin Pia-Sophie Wolter (Profifußballerin beim VfL Wolfsburg) und Felix Janoschek (Videojournalist beim VfL Wolfsburg) beim 12. Entscheiderinnenabend im Jott Playce 97 in der Volkswagen-Arena.

Frauen in Führungsgremien

Der Druck und die Erwartungshaltung sind hoch: Sowohl im Beruf als auch im Profisport. Für Führungskräfte allgemein und für Frauen in führenden Positionen im Speziellen. Um eine Plattform für den persönlichen Austausch unter Gleichgesinnten zu bieten, hat Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo, zum bereits zwölften Mal den Entscheiderinnenabend initiiert und dazu mehr als 100 Frauen in Führungspositionen aus der ganzen Region Braunschweig-Wolfsburg ins Jott Playce 97 in der Volkswagen-Arena geladen, wie die Volksbank BraWo mitteilt.

Weitsicht, Disziplin und Durchsetzungsvermögen

Passend zum Thema und Ambiente des Abends war Pia-Sophie Wolter vom VfL Wolfsburg als Referentin zu Gast. Die Fußballerin des VfL gab einen Einblick in den Alltag einer Profisportlerin, die Dynamik innerhalb einer der besten Damen-Mannschaften Europas und das Zusammenspiel von Sport und Geschäft auf höchstem Niveau. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin ist aktuell auf dem Weg der Genesung, nachdem sie langfristig mit einem Kreuzbandriss ausfiel. Dies erforderte viel Disziplin, Willensstärke und Ehrgeiz, bereits in jungen Jahren mit einer solchen Verletzung umzugehen. Hier fanden sich erstaunliche Parallelen zum Weg vieler Entscheiderinnen, die ihren Weg in Beruf und Gesellschaft durch harte Arbeit und Durchsetzungskraft gemacht haben.

Miteinander stärken und Ideen entwickeln

Zudem ist sowohl im Geschäftsleben als auch im Sport Weitsicht gefragt. Zwischen Trainingsalltag und Champions-League-Abenden studiert Pia-Sophie Wolter parallel am Business-Campus des Vereins, um fit für die Karriere nach der Karriere zu sein. „Beim Entscheiderinnenabend wird neben dem Netzwerken und dem gemeinsamen Austausch vor allem das Miteinander von Frauen in Führungsgremien aus der ganzen Region gefördert. Solche Zusammenkünfte sind meiner Meinung nach enorm wichtig, zum Beispiel für die Ideenfindung oder in der Konzeption neuer gemeinsamer Projekte. Darüber hinaus möchten wir mit Hilfe der verschiedenen Referenten Impulse für das eigene Handeln geben“, sagt Claudia Kayser.

