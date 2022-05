41. Brunnen- und Quellenwanderung in Wolfsburg

Endlich wird wieder gewandert – Stadtforst Wolfsburg und LSW laden nach zweijähriger Pause zur inzwischen 41. Brunnen- und Quellenwanderung ein, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Sie findet am Sonntag, 22. Mai, statt. Los geht’s um 10 Uhr am VW-Bad. Die Vorbereitungen sind in vollem Gang. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr traditionell in Anlehnung an den Tag der Umwelt wieder gemeinsam mit allen Naturliebhabern durch den Wolfsburger Stadtwald entlang der Brunnen und Quellen wandern und radeln“, so die Organisatoren. Das diesjährige Motto der Veranstaltung lautet: „Natürlich Wald und Wasser schützen!“.

Wandern und Radfahren möglich

Die Organisatoren planen eine abwechslungsreiche Tour durch den Stadtwald. „Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich. Sie ist als Wanderer oder Radfahrer möglich“ erläutert Birgit Wiechert, Leiterin Presse und Kommunikation bei der LSW. Teams der Stadtforst und der LSW begleiten die Gruppen auf der zweistündigen Tour und informieren über das Naherholungsgebiet. Am Endpunkt „Drei Steine“ bietet Party-Service Kusch eine Stärkung an. Weitere Informationen mit Streckentipps und Objekten gibt es auf www.lsw.de/brunnen-und-quellen/.

red

