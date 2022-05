Wolfsburger aufgepasst: Digitale Covid-Impfzertifikate laufen aus

Die digitalen Corona-Impfzertifikate Tausender Wolfsburger verlieren bald ihre Gültigkeit – die ersten sogar schon im Juni.

Darauf weist der kaufmännische Leiter der Phönix-Apotheken, Helge Hagedorn, hin. Nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums lässt sich das Problem aber ganz einfach beheben.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hagedorn empfiehlt vor dem Hintergrund der anstehenden Urlaubszeit, sich rechtzeitig um ein gültiges Impfzertifikat zu bemühen – zum Beispiel, indem man den Impfnachweis beizeiten erneut in einer Apotheke digitalisieren lässt. Er betont, dass es sich um ein rein technisches Problem handelt, das nichts mit dem tatsächlichen Impfstatus zu tun hat.

Digitale Corona-Impfzertifikate werden nach 365 Tagen ungültig

Wie das Bundesministerium für Gesundheit auf Anfrage erklärt, haben alle in Deutschland ausgestellten digitalen Covid-Zertifikate der EU ein technisches Ablaufdatum: Sie werden 365 Tage nach der Ausstellung ungültig. Auch wenn der Impfstatus fachlich noch passt, erklärt Pressereferent Oliver Ewald, wird ein Zertifikat nach Erreichen des technischen Ablaufdatums nicht mehr als gültig anerkannt. Wer bei der Einreise in ein Urlaubsland oder bei einer anderen Gelegenheit so ein Zertifikat in der CovPass-App oder der Corona-Warn-App vorzeigt, hätte also ein Problem.

„Die ersten Impfzertifikate aus der Grundimmunisierung laufen am 10. Juni 2022 ab, diese müssen neu ausgestellt werden“, kündigt Ewald an. 82,7 Prozent der Wolfsburger sind laut kommunaler Statistik vollständig gegen Corona geimpft. Müssen sie tatsächlich alle in den kommenden Monaten erneut eine Apotheke aufsuchen? Nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums ist das nicht der Fall.

App braucht für Erneuerung des Corona-Impfzertifikates Einverständnis

Wie der Pressereferent erläutert, gibt es einen automatisierten Ablauf für die Neuausstellung des Corona-Impfzertifikates: Und zwar wird der App-Nutzende zunächst darüber informiert, dass im internen Speicher seines Smartphones ein oder mehrere Zertifikate liegen, deren technische Gültigkeit bald abläuft oder schon abgelaufen ist. Dann muss man nur noch sein Einverständnis zur Erneuerung geben, die App löst eine Neuausstellung aus, lädt die neuen Zertifikate in den Speicher und verschiebt die alten in den Papierkorb.

Wie lange Ihr Zertifikat gültig ist, sehen Sie, wenn Sie Ihr aktuell verwendetes Impfzertifikat in der App aufrufen und unter „Technisches Ablaufdatum“ schauen.

Das könnte Sie auch interessieren

Omikron-Welle ist in Wolfsburg tödlicher als erste Welle

Warum Wolfsburg trotz wenig Impfungen ein neues Impfzentrum hat

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de