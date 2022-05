Leben in Wolfsburg

Leben in Wolfsburg VfL-Fan macht seiner Luisa Antrag in ausverkaufter VW-Arena

Heiratsantrag in der ausverkauften Volkswagen-Arena: In der Halbzeitpause des VfL-Heimspiels gegen Bayern ging Baban Goran vor seiner Freundin Luisa Maselli auf die Knie.

Wolfsburg. Der Wolfsburger Baban Goran hielt am Samstag beim Heimspiel gegen Bayern um die Hand seiner Freundin an. So hat er den Heiratsantrag eingefädelt.