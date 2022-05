Wolfsburgs Turn-Urgestein „Tante Kunze“ wird 102 Jahre alt!

Wolfsburg. Zehn Wolfsburger sind in über 100 Jahre alt. Eine davon ist Erica Kunze, die am 22. Mai stolze 102 Jahre alt wird!

Mit ihr bringe ich meine frühesten Kindheitserinnerungen in Verbindung: Wolfsburgs unverwüstliches Turn-Urgestein Erica Kunze. Mutter-und-Kind-Turnen, Familienturnen, Kinderturnen Anfang der 60er Jahre: „Tante Kunze“ bringt ganze Verbände in Schwung. Ich hab sie noch genau vor Augen – immer fröhlich, stets in Bewegung, in der Halle beim TV Jahn Wolfsburg gab es bunte Bänder, Keulen, Matten, Kästen und was nicht alles zu entdecken. In der einen Hand das Tamburin, in der anderen den Klöppel gab sie den Takt vor. Wir hüpften und sprangen und spielten fangen und was nicht noch alles. Gefühlt alle Kinder der Stadt waren dabei. Auch die Stadtteile wurden einbezogen, überall war man in Bewegung.

„Tante Kunze“ kannte in Wolfsburg jedes Kind

Und wenn die Turnlehrerin dann mal privat in der Stadt unterwegs war, rief von irgendwo immer ein Kind: „Tante Kunze, Tante Kunze“! Vermutlich war es der Spaß an der Sache, mit dem sie alle mitzog. Über Generationen und noch weit bis in ihre 1990er turnte sie mit ihren Gruppen.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jetzt, kurz vor ihrem 102. Geburtstag, darf ich sie besuchen. Nach einem Sturz und Krankenhausaufenthalt musste Turnerin Kunze dann doch ins Seniorenheim umsiedeln. Sehr zu ihrem Ärger, wie sie unterstreicht. Allerdings sei es doch auch recht hübsch dort, findet sie gleichzeitig und zeigt auf ihre zwei Fenster, die ganz oben im Dachgeschoss des Awo-Heims in der Goethestraße angesiedelt sind. Einen Sohn, zwei Enkel, fünf Urenkel, eine Ur-Ur-Enkelin und womöglich ab dem 22. Mai, zu ihrem eigenen Geburtstag, noch eine weitere Ur-Ur-Enkelin umfasst ihre Familie.

Erica Kunze wurde 1920 in Sandkamp geboren

Was wünscht sie sich, abgesehen davon, dass vielleicht das zweite Ur-Ur-Enkelkind an ihrem Geburtstag das Licht der Welt erblickt? „Na, Gesundheit, Zufriedenheit und Freude“, muss die knapp 102-Jährige nicht überlegen. Und dass sie ihre Bastelarbeiten noch lange ausüben könne. Denn das liebt Erica Kunze neben der Bewegung schon von jeher: Dekos basteln, neue Sachen ausprobieren, kreativ sein. Und da gibt’s noch ein Highlight, doch dazu gleich mehr.

Ein Stück Stadtgeschichte ist Turn-Urgestein Erica Kunze. 1955 hat sie angefangen, im gerade entstehenden Wolfsburg die Menschen in Schwung zu bringen. Foto: Montage Weber / Fotos: Kunze

1920 wurde sie in Sandkamp geboren. „Wir hatten eine Kutsche, da konnte man auch mal in weiter entfernte Dörfer fahren“, schildert sie stolz. Als die Stadt entstanden war, zog sie mit ihrem Mann in den Stormhof. 80 Jahre hat sie dort gelebt, bis zu ihrem Sturz, der sie vor wenigen Jahren dann ins Pflegeheim brachte. Erica Kunze wurde von unseren Lesern zur Wolfsburgerin des Jahres gewählt, erhielt für ihre Verdienste die Sportmedaille des Deutschen Turnerbundes, ist Ehrenmitglied im TV Jahn.

Im Irish Pub darf es für Erica Kunze auch mal ein Guinness sein

Per Rollator geht es jetzt auch ab und an zum Supermarkt, man müsse ja in Bewegung bleiben, betont sie. Ach ja, und dann findet ab und an ein absolutes Highlight statt: Dann nämlich fahren die Urenkel – darunter ein Drilling – mit ihren Motorrädern am Seniorenheim vor. Ur-Oma Erica wird dann ausgeführt – in den Irish Pub, der nicht weit entfernt ist. Da wartet dann ein Guinness auf das Turn-Urgestein. Fürs Leben gern trinkt sie nämlich auch einmal ein Bier. Und wenn schon, dann auch ein original dunkles.

Was liegt am Geburtstag an? Sicherlich werde der Oberbürgermeister einmal hereinschauen, heißt es. Das sei ab 100 ja normal. Und außerdem holt sie ihre Enkelin zum Mittag ab. Es gibt Spargel. Also dann: Gesundheit, Glück und Happy Birthday, Tante Kunze!

Lesen Sie außerdem:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de