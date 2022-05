Lions Wolfsburg und Bäckerei Cadera verkaufen „Tue Gutes“-Brot

Wolfsburg. Für jedes verkaufte Brot wird 1 Euro an das Wolfsburger Frauenhaus gespendet. Die Aktion läuft in allen Filialen vom 23. Mai bis zum 5 Juni.

Der Lions Club Wolfsburg New Generation und die Bäckerei Cadera sind sich einig, dass es in der momentanen Zeit wichtig ist, soziale Einrichtungen durch Spenden zu unterstützen. Bei einer Serviceaktion arbeiten sie erneut zusammen. Wie schon im vergangenen Jahr, so wird auch in diesem Jahr zwei Wochen lang das „Tue Gutes“-Brot in den Cadrea-Filialen verkauft.

Zwei Wochen lang, in der Zeit vom 23. Mai bis zum 5. Juni, wird in den 20 Cadera-Filialen in Wolfsburg und Umgebung – dazu zählen auch Geschäfte in den Landkreisen Gifhorn, Helmstedt und Wolfenbüttel – geht das Bauernbrot für das Förderprojekt über den Tresen. Dabei wird jeder Laib mit einer „herzlichen Lionsbrot-Banderole“ versehen. Diese soll auf die Aktion aufmerksam machen. Außerdem geben Aufsteller in den Filialen Informationen über das „Tue Gutes“-Projekt.

Für jedes verkaufte Bauernbrot wird 1 Euro für den Spendenzweck generiert. In Absprache mit dem Geschäftsführer der Bäckerei Cadera, Hendrik Wolf-Doettinchem, und dem Lions Club Wolfsburg New Generation soll der Spendenerlös das Wolfsburger Frauenhaus e.V. unterstützen.

