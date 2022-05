Wolfsburg. Im ehemaligen „Vapiano“ in der Innenstadt gibt es wieder Pizza und Pasta – unter neuem Namen. Bald können Gäste dort auch per Smartphone bestellen.

Gastronomie in Wolfsburg Italienische Küche: Das ist das neue „Italian’s“ in Wolfsburg

Im ehemaligen „Vapiano“ nahe der Imperial-Kreuzung gibt es wieder Pizza, Pasta und mehr: Nach wochenlangen Umbauarbeiten hat Nazim Türkmen in der Porschestraße sein neues Restaurant „Italian’s“ eröffnet. Schon im März war das Soft-Opening, seither werden Gäste in dem Lokal wieder bekocht.

Noch sind nicht alle Arbeiten abgeschlossen, Ende Mai rücken die Handwerker ein letztes Mal an. „Es fehlen noch Kleinigkeiten“, berichtet Türkmen. Unsere Redaktion führte er bereits durch den neuen Laden. Die größte Veränderung? „Das Interieur“, betont Türkmen und ergänzt: „Es ist ein italienisches Retro-Feeling entstanden.“

Das Kernkonzept, die italienische Küche und das Frontcooking, aber blieb. Bei Pasta, Pizza und Salaten setzt der Gastronom auf frisch produzierte Produkte. „Die Soßen, Pasta und Desserts werden täglich hier hergestellt.“

Wolfsburger Italian’s-Chef berichtet von Personalnot

Mehrere Wochen war das Restaurant in der Porschestraße für die Modernisierung geschlossen. „Aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Engpässen bei Handwerkern war es eine herausfordernde Zeit, wir mussten viel Geduld mitbringen“, berichtet Türkmen. Das Hauptproblem ist aber ein anderes: Personalmangel.

Michelle Fiore serviert Süßes. Foto: Anja Weber / regios24

Während der Corona-Lockdowns hätten sich viele Angestellte in anderen Branchen umorientiert. „Neue Mitarbeiter zu akquirieren, ist schwierig“, sagt der Kaufmann, der deshalb andere Wege gehen will. „Wir haben bereits 14 Azubis aus dem Kosovo in unseren Betrieben angestellt. In der Zukunft wollen wir auch Fachkräfte aus der Türkei und dem Balkan einarbeiten.“ Das sei jedoch mit bürokratischen Hürden verbunden.

Italian’s: Mehr vegane Gerichte sollen auf die Speisekarte

Auf der Speisekarte des „Italian’s“ stehen alte und neue Gerichte, darunter auch Varianten wie Pizza mit Vollkornteig oder vegetarische Lasagne. Anfang Juni soll die Karte ein weiteres Update erhalten. „Es wird dann mehr alkoholfreie Drinks und vegane Gerichte geben. Da geht der Trend hin, da möchten wir nachlegen“, sagt Türkmen.

Demnächst ist auch eine Neuerung beim Bestellkonzept geplant. Gäste können ihr Essen dann nicht mehr nur an den Stationen für Pizza, Pasta und Salat bestellen, sondern auch per QR-Code. Die Nachricht, dass die Speise fertig ist, kommt direkt aufs Smartphone. Auch Getränke können Kunden mobil ordern, die dann an den Tisch gebracht werden.

Köchin Tracey Bartolo serviert Gerichte beim Frontcooking. Foto: Anja Weber / regios24

Zweite Italian’s-Filiale in Braunschweig eröffnet

Ende vergangenen Jahres hatte Nazim Türkmen angekündigt, nach Jahren als Vapiano-Franchisenehmer in Braunschweig, Wolfsburg und Magdeburg eigene Restaurants zu eröffnen. Im März hat der Kaufmann in der Löwenstadt bereits ein „Italian’s“ in direkter Nachbarschaft zu den Schloss-Arkaden aufgemacht.

Am Kohlmarkt soll bald auch der Umbau für die Braunschweiger Filiale von „Eat. Grill & Bar“ starten. In der VW-Stadt betreibt Türkmen das „Eat“ zusammen mit seiner Schwester bereits seit 2014. In Magdeburg will der Gastronom im September außerdem ein Wirtshaus eröffnen. Wäre das auch für Wolfsburg vorstellbar? „Man soll niemals nie sagen“, so Türkmen. Aktuell ruhen die Expansionspläne aber...

