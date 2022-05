Fallersleben: Auto im Wert von 40.000 Euro gestohlen

Wolfsburg. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte einen geparkten BMW in der Spitzwegstraße gestohlen. Wolfsburgs Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

In Fallersleben haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen blauen BMW X6 im Gesamtwert von 40.000 Euro gestohlen. Der rechtmäßige Eigentümer hatte seinen Wagen am Montagabend gegen 20 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Spitzwegstraße „ordnungsgemäß verschlossen“ abgestellt, wie Wolfsburgs Polizei berichtet.

Als der Besitzer am Dienstagmorgen um 7 Uhr nachschaute, war das Auto verschwunden. Die Polizei hat den Diebstahl aufgenommen und hofft auf Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden des BMW geben können. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de