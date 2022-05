Wolfsburg. In der Innenstadt gibt es bald ein neues gastronomisches Angebot. Familie Abdul Karim eröffnet an der Imperial-Kreuzung zudem ein weiteres Restaurant.

Noch verkauft Omar Delshad im Eiscafé Barletta in der Wolfsburger Porschestraße Eiskugeln. Bald sollen in dem Laden Burger über die Theke gehen.

Gastronomie in Wolfsburg Aus Eisdiele in der Wolfsburger Porschestraße wird Burger-Laden

Ob Stracciatella-Eis in der Waffel oder eine Kugel Erdbeere im Becher: Seit sieben Jahren geht bei „Barletta“ in der nördlichen Porschestraße frisches Eis über die Theke. Doch das soll sich bald ändern. Familie Abdul Karim will aus dem Eiscafé an der Ecke Poststraße ein Burger-Restaurant machen. „Burger & Chicken“ soll der neue Laden heißen. Noch fehlt die letzte Genehmigung der Stadt, die Wände sind bereits gestrichen, das neue Mobiliar kommt nächste Woche.

„Die Corona-Pandemie hat uns schwer getroffen“, berichtet Saman Abdul Karim. Das Eiscafé sei nicht rentabel genug. „Es ist nur eine Saison-Sache“, sagt der Unternehmer. Hinzu kommt, dass die Außenfläche vor der Eisdiele nicht allzu viele Sitzplätze unter freiem Himmel bietet. „Vom To-Go-Geschäft kann man nicht leben.“ Also entschied sich die Familie, das gastronomische Angebot auszuweiten.

Die Barletta-Eistheke bleibt zunächst als Zwischenlösung

Bis es mit dem Burger braten losgehen kann, bleibt die Eistheke stehen. Als Zwischenlösung sozusagen. „Das ist besser, als gar nichts zu verkaufen“, sagt Abdul Karim. Eine Konkurrenz zu den anderen Restaurants in der Umgebung soll der Burger-Laden nicht sein. „Wir haben ein anderes Konzept und andere Preise.“ Geplant sei eine Mischung aus Burger King und Kentucky Fried Chicken. Auf der Speisekarte sollen neben Burgern auch Wraps und Chicken Wings stehen. Vegane Angebote sind ebenfalls geplant. Für ein Menü sollen Gäste unter 10 Euro bezahlen.

An der Imperial-Kreuzung sind die Abdul Karims schon einen Schritt weiter: Dort hat das Familienunternehmen das ehemalige Café „Gaest“ übernommen. Bis vor Kurzem hatte dort noch der Döner-Imbiss „Zaytouneh“ geöffnet. Ab dem 1. Juni soll es in dem neuen Geschäft internationale Speisen geben – vom Döner über Pizza bis hin zu Baguettes und Burgern. Das Schild mit der Aufschrift „Porsche Schnellrestaurant“ hängt schon über der Eingangstür. „Wir bieten auch vegetarische Gerichte wie Falafel und Salate an“, sagt Abdul Karim.

An der Imperial-Kreuzung in der Wolfsburger Innenstadt eröffnet Familie Abdul Karim das „Porsche Schnellrestaurant“. Dort gibt es internationale Speisen. Foto: LARS LANDMANN / Regios24

Familie betreibt ein Dutzend Geschäfte in Wolfsburg

Zwölf Geschäfte betreibt die Familie in Wolfsburg. Vor vier Jahren hat ein City-Markt in der Poststraße eröffnet. Gleich gegenüber gibt es eine Fleischerei. Aus dem benachbarten Copy-Shop soll ein Kiosk werden. Vergangenes Jahr hat die Familie auch das Eiscafé Tiziano in der Nähe der City-Galerie übernommen. Das heißt jetzt „Milano“.

Im „Porsche Schnellrestaurant“ laufen seit Anfang des Monats die Umbauarbeiten. Dem Laden mit Sitzflächen im Erd- und Obergeschoss haben die Betreiber einen neuen Anstrich verpasst. Auch das Inventar ist neu. Mit Personal-Engpässen hat der Familienbetrieb nicht zu kämpfen. „Zum Glück“, sagt Saman Abdul Karim, „wir sind eine große Familie. Da helfen wir uns aus und springen von A nach B“.

