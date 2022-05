Wolfsburg. Sportereignis, Versammlung, Kindergeburtstag: All das soll in der McArena Wolfsburg möglich sein. Was geplant ist und wie viel die Miete kostet.

In Vöhrum im Landkreis Peine wird die „McArena“ wohl im August eröffnet: Auch in Wolfsburg soll bald eine Mehrzweckhalle entstehen.

Sport in Wolfsburg

Sport in Wolfsburg Volksbank Brawo will Halle für alle in Wolfsburg bauen

Ob eine Runde Kicken mit den Kollegen, Yoga-Stunde mit frischer Luft oder Kindergeburtstag mit viel Platz: Die Freilufthallen der Brawo, einer Tochter der Volksbank Brawo, mit dem Namen „McArena“ beworben, sollen es möglich machen. Und zwar relativ unabhängig von den Wetterbedingungen. 14 der überdachten Freilufthallen stehen bereits oder sind im Entstehen; die 15. soll im August im Landkreis Peine den Betrieb aufnehmen. Und auch für Wolfsburg ist eine Halle in Planung, wie die Volksbank Brawo unserer Zeitung bestätigt.

Wo genau? Das ist noch unklar. Nach WN-Informationen wird die McArena Wolfsburg wohl nicht im Allerpark stehen, wo bereits das Monkeyman oder die Soccerhalle ihre Heimat haben. Man sei gerade in Gesprächen mit der Stadt, heißt es auf Anfrage, die Genehmigungen seien unterwegs; sobald alles vorliegt und der Starttermin für die Baustelle feststehe, soll es weitere Informationen geben.

In einem Online-Buchungssystem lässt sich die Halle für je 30 Minuten reservieren

Klar ist, dass die Halle sich in das Konzept der anderen McArenen einfügen dürfte. Das würde bedeuten: Eine vollständig überdachte Anlage inklusive LED-Beleuchtung für die Abendstunden, Anzeigentafel mit Torzähler, Musikanschluss, Rundum-Bande mit Netzen, Kunstrasen und Minitoren. Buchbar sind die Freilufthallen für 30-Minuten-Intervalle, die Kosten liegen zwischen 14,95 und 19,95 Euro in der Neben- und Hauptzeit.

Weiterhin bietet die Volksbank für die McArenen Abomodelle an, zum Beispiel für das halbe oder ganze Jahr oder auch zehn Stunden im Bündel. Was die Hallen nicht bieten: Sportliche Ausrüstung wie Bälle oder Schläger, sowie Umkleidekabinen, Toiletten oder Duschen.

Das Unternehmen baut die Freiluftarenen auch für Projektpartner

Der offiziellen McArena-Webseite ist zu entnehmen, dass die Mehrzweckhallen mit Frischluftzufuhr auch in Kooperation mit Projektpartnern entstehen können. Diese können zwischen mehreren Hallentypen auswählen. „Jedes unserer Projekte ist absolut individuell“, heißt es dort. Einfeld-, Zweifeld- oder Dreifeldhallen werden angeboten. Alle werden als Stahlkonstruktion gebaut und sind mit einem Dach, einem Entwässerungssystem und einem Bandensystem ausgestattet.

Viele Fragen sind in Sachen McArena noch offen: Etwa, wie viel der Bau kosten wird. Informationen unserer Zeitung zufolge könnte das Projekt mit 500.000 Euro zu Buche schlagen – so viel investierte die Volksbank Brawo in die Gifhorner Halle. Auch, wer die McArena betreiben wird und welche Ausstattung im Einzelnen vorzufinden sein wird, ist noch unklar.

In der Freilufthalle in Peine soll kein Personal arbeiten

„Hinter dem Projekt steckt die Idee, Kinder und Jugendliche in Bewegung zu bringen“, sagte Monika Schmidt, eine der beiden Geschäftsführerinnen der Brawo McArenas GmbH, zum Baustart der Freilufthalle in Peine. Dort soll in der Freilufthalle kein Personal arbeiten; die Buchung erfolgt vollständig online.

Man hoffe, dass sich die Arena einmal selbst tragen werde, sagten die Beteiligten; Gewinne erhoffe man sich von dem Projekt nicht.

