T-Shirts und Kuchen – Spendenaktion in Wolfsburg für Ukraine

Am „Action Day“ verkauften die Rotarier und Rotarierinnen – Reinhart Köhler (von links), Otmar Böhmer und Anna-Elisabeth Köhler – des Rotary-Clubs Gifhorn-Wolfsburg in der City-Galerie T-Shirts und Baumkuchen für den guten Zweck.

Der Rotary-Club Gifhorn-Wolfsburg hat am Samstag einen sogenannten „Action Day“ in der Wolfsburger City-Galerie veranstaltet. Rotarier in Deutschland begehen den „Action Day“, um Rotary weiter bekannt zu machen und um Geld für humanitäre Zwecke zu sammeln.

Der Rotary-Club Gifhorn-Wolfsburg hatte in einem großen Schaufenster des Modehauses Hempel schon seit Tagen über die Projekte und Ziele von Rotary informiert. „Es ist uns wichtig, über unsere Projekte und Ziele zu informieren und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, wird Diethelm Mislak, Präsident des Rotary-Clubs Gifhorn-Wolfsburg, in einer Mitteilung zitiert.

Benefizkonzert mit dem Jugend-Sinfonie-Orchester Braunschweig

So wurde unter anderem über das Projekt von Rotary International zur Bekämpfung der Kinderlähmung informiert und über Hilfsprojekte des Rotary-Clubs Gifhorn-Wolfsburg zur Unterstützung einer Schule in Ghana, den weltweiten Jugendaustausch von Rotary und das geplante Benefizkonzert mit dem Jugend-Sinfonie-Orchester Braunschweig. Für dieses Konzert am Sonntag, 19. Juni, ab 11 Uhr gibt es beim Scharoun-Theater Wolfsburg noch Karten zu kaufen.

Erlös des Verkaufs von Kuchen und T-Shirts geht an den Rotary-Club Kiew International

Die Rotarierin Alina Petrukhina aus Kiew, die nach Wolfsburg geflüchtet ist, war ebenfalls vor Ort. Seit Alina Petrukhina in Wolfsburg ist, organisiert sie mit anderen Rotariern des Clubs Gifhorn-Wolfsburg diverse Projekte zur Unterstützung der Ukrainer in Wolfsburg, aber auch um Geld zu sammeln für die Menschen in der Ukraine. Für den „Action Day“ hatte sie mit anderen Geflüchteten und deren Kindern im Vorfeld T-Shirts bemalt und verkaufte sie am Samstag zur Unterstützung der humanitären Hilfe in der Ukraine. Die Rotarier und Rotarierinnen des Clubs Gifhorn-Wolfsburg verkauften vor dem Modehaus Hempel außerdem Baumkuchen. Dieser wurde von der Bäckerei Cadera gestiftet. Der Erlös der circa 120 am Aktionstag verkauften Baumkuchenringe und der Erlös der selbstbemalten T-Shirts geht direkt an den Rotary-Club Kiew International und wird dort von den Rotariern für humanitäre Zweck eingesetzt. Der Rotary-Club Gifhorn-Wolfsburg hat in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben mehr als 15.000 Euro für Ukrainer und Ukrainerinnen gespendet.

red

