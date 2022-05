Viele Neuerungen beim Schützenfest Fallersleben geplant

Die Vorbereitungen für das Volks- und Schützenfest laufen auf Hochtouren. Neuste Details zu den Planungen für die 417. Auflage des Traditionsfestes, das wie gewohnt zwei Wochen nach Pfingsten gefeiert werden soll, kamen bei der Präsentation der Königsscheiben durch die Arbeitsgruppe Schützenfest auf den Tisch. Das bunte Programm beinhaltet etliche Neuerungen.

Wenn Ortsbürgermeister Andrè-Georg Schlichting die dreitägige Schützensause am 24. Juli auf der Freitreppe des Schlosses eröffnet, kommt dabei nicht nur ein neuer Degen zum Einsatz. Auch die Montur, in der Schlichting zur Tat schreiten und drei symbolische Degenschläge tätigen will, soll für Furore sorgen. Ein Requisit, das er tragen wird, ist die Feldbinde, die der einstige Bürgermeister und spätere Ehrenbürger Otto Wolgast zu diesem Anlass 1930 getragen hatte und die erst kürzlich im Archiv des Uniformierten Schützenkorps (USK) wiederentdeckt wurde. „Es gibt Fotos, auf denen Wolgast sie getragen hat, und so ähnlich wie er damals, werde ich mich kleiden“, berichtete Schlichting.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Leute haben wieder große Lust zum Feiern

Ein Herzstück der drei tollen Tage wird die Jahrmarktmeile auf der Hoffmannwiese. Die Tatsache, dass die Vergnügungsmeile jüngst beim Wolfsburger Schützenfest deutlich mehr Besucher angelockt hatte als in der Vergangenheit, stimmt den Ortsbürgermeister sehr zuversichtlich. „Dabei hat sich gezeigt, dass die Leute wieder große Lust zum Feiern haben und ich denke, dass auch wir davon profitieren.“

Lesen Sie auch:

Neben Klassikern wie Kinderkarussell und Autoscooter bietet der Rummelplatz, der am 24. Juli um 15 Uhr für drei Tage seine Pforten öffnet, mit dem Scheibenwischer auch rasanten Fahrspaß an.

Zudem ist am Schützenfest-Samstag eine Kinderdisco geplant. Während im Festzelt ein DJ ab 17.30 Uhr für den Nachwuchs auflegen wird, können die Familien Karussell und Co mit satten Rabatten nutzen.

Für Senioren gibt es Kaffee und Kuchen zu Musik von DJ Ulrich Lühr

Auch für den Seniorennachmittag am Samstag ab 15 Uhr steht das Programm. Für 5 Euro gibt es zur Musik von DJ Ulrich Lühr Kaffee und Kuchen satt. Selbst wenn der große Festumzug der Vereine am Sonntag ausfällt, ist mit einem Platzkonzert vor dem Empfang im Festzelt für Ersatz gesorgt. Nach reichlich Absagen hat Jörg Moser dafür mittlerweile fünf Musikkapellen engagiert.

Der Startschuss fällt am Freitag, 24. Juni, mit der Abholung von Schützenkönig Detlev Moser, der rekordverdächtig seit Juni 2019 amtiert und keineswegs amtsmüde ist. „Ich darf den ersten Schuss setzen und werde sicher nicht danebenschießen“, sagte er. Wer auch immer Schützenkönig wird, darf sich auf eine von Fritz Wandschneider handbemalte Königsscheibe freuen, die die alte Molkerei zeigt. Die Kinderscheibe wurde nach einem Entwurf der Minister in Auftrag gegeben und von der 1. Ministerin Anja Freydank finanziert. Darauf ist Hoffmann von Fallersleben umrahmt von einer Auswahl seiner Kinderlieder zu sehen.

Im Anschluss an die Proklamation nach bewährtem Muster, soll das Fest am Freitagabend im Festzelt auf der Hoffmannwiese zur Musik der Big Band Tappenbeck in Fahrt kommen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de