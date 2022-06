An den Zapfsäulen kein Alarm

An den Zapfsäulen kein Alarm Sinkende Spritpreise: Wolfsburger sind noch verhalten

Trotz sinkender Preise: Die Wolfsburger ließen es wie hier an der Esso-Tankstelle Berliner Ring am Mittwoch ruhig angehen.

Wolfsburg. Am ersten Tag wieder sinkender Spritpreise ging es in Wolfsburg bis Mittwoch-Mittag an den Tankstellen ruhig zu.