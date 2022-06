Wolfsburg. Ladendetektive eines Sport-Outlets konnten am Dienstag offenbar einen Diebstahl verhindern. Doch dann bedrohte der Verdächtige sie mit ein Messer.

Am Dienstag musste die Polizei in den Designer Outlets Wolfsburg Schlimmeres verhindern.

Polizei Wolfsburg Versuchter Diebstahl in Designer-Outlets – Mann zückt Messer

Den schlimmen Ausgang eines versuchten Diebstahls in den Designer OutletsWolfsburg konnte die Polizei am Dienstagnachmittag verhindern. Wie die Beamten mitteilen, entwendete ein 34-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz mehrere Bekleidungsstücke aus einem Sportgeschäft. Durch zwei Ladendetektive wurde der Mann gegen 15 Uhr dabei beobachtet, wie er Etiketten aus Bekleidungsstücken herausschnitt und auffällig viel Kleidung trug.

Detektive beobachten versuchten Diebstahl

Ein Detektiv habe den Mann angesprochen und ihn in das Büro gebeten. Auf dem Weg dorthin zog der Mann plötzlich ein Messer aus seiner Hosentasche und ging auf die Detektive los. Einem der Ladendetektive gelang es dem Dieb das Messer aus der Hand zu schlagen und ihn zu überwältigen. Verletzt wurde dabei niemand.

Der 34-Jährige wurde von den eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Marihuana. Am Mittwochmorgen stellte der Staatsanwalt bei dem zuständigen Richter am Amtsgericht Wolfsburg einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl für den 34-Jährigen, der im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Braunschweig gefahren wurde.

red

