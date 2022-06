Freizeit in Wolfsburg Neues Kulturhaus in Westhagen: Das ist los im Juni

Eine Reihe von Veranstaltungen kündigt die Managerin des neuen Kulturhauses im Wolfsburger Stadtteil Westhagen für den Juni an. Sie beginnen direkt nach Pfingsten.

Das Kulturhaus Westhagen wurde Ende April als Ort der Begegnungen für den Probebetrieb freigegeben. Im Mai wurden in der Dessauer Straße 12 das Zuckerfest gefeiert und das Stück „Alter Fritz“ aufgeführt. Außerdem fand der Tag der Nachbarn mit einem Fotospaziergang und einer Bastelaktion im Kulturhaus statt.

Im Juni soll das Programm weitergehen, und zwar zunächst am Mittwoch, 8. Juni, mit einem Kreativ-Workshop zur Corporate Identity des Kulturhauses. Der Workshop beginnt um 17 Uhr.

Mal-Kurs und Smartphone-Schulung im Kulturhaus Westhagen

Am Samstag, 11. Juni, am Samstag, 25. Juni, und am Samstag, 2. Juli, bietet das Mütterzentrum Westhagen an drei Terminen einen Mal-Workshop für Kinder an. Zwischen 14 und 17 Uhr lautet das Motto „Jedes Kind ist ein Künstler“. Ziel ist, dass die kleinen Künstler ganz entspannt Freude am Malen und schöpferischen Gestalten entdecken. Der Kostenbeitrag beträgt 1 Euro. Anmeldungen nimmt Martha Pordzik entgegen, 0175-4031983.

Am Donnerstag, 16. Juni, ist ein Angebot für die Älteren geplant. Der Sozialverband Westhagen-Laagberg lädt Senioren und Seniorinnen in Kooperation mit der evangelischen Familienbildungsstätte Fabi zu einer Smartphone-Schulung ein. Beginn: 15 Uhr.

Kulturhaus Westhagen will sich mit Tag der offenen Tür vorstellen

Am Samstag, 18. Juni, veranstaltet der CVJM eine 20-Kilometer-Fahrradsponsorenrundfahrt mit Kaffeetrinken im Kulturhaus. Die Radler starten um 15 Uhr am Haus der Jugend in der Kleiststraße. Sie sammeln Geld für Kinder- und Jugendprojekte, indem sie sich von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten jeden gefahrenen Kilometer sponsern lassen. Die Wolfsburger traten schon mehr als 25 Mal für internationale Hilfsprojekte in die Pedale.

Die offizielle Eröffnung des Kulturhauses Westhagen, das in der ehemaligen Elisabethkirche entstand, soll am Samstag, 24. September, gefeiert werden. Es laufen Planungen für einen bunten Tag der offenen Tür mit zahlreichen Aktionen und einem Bühnenprogramm. Weitere Vorschläge und Programmpunkte sind der Stadtteil- und Kulturhausmanagerin Christina Anger willkommen.

