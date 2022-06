21-Jähriger verletzt zwei Menschen in Reislingen

In Reislingen hat am Sonntagmorgen ein betrunkener 21-jähriger Wolfsburger einen 65-jährigen Mann sowie eine 46 Jahre alte Frau angegriffen und beide leicht verletzt. Die Polizei nahm den Täter in Gewahrsam.

Der 21-Jährige hatte sich morgens gegen kurz vor 8 Uhr widerrechtlich auf einer Pferdeweide an der Sandkrugstraße aufgehalten – und war von dem 65-jährigen Pächter aufgefordert worden, zu gehen. Der junge Mann beleidigte zurück.

Reislingen: Täter zieht Pächter aus seinem Wagen – und prügelt auf ihn ein

Kurze Zeit später ging der Wolfsburger in Richtung des in seinem Fahrzeug sitzenden Pächters, öffnete die Fahrertür, zog den 65-Jährigen aus dem Auto und schlug und trat mehrfach auf den Mann ein. Dabei wurde der 65-Jährige verletzt – und musste von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch behandelt werden.

Nach der Tat flüchtete der 21-Jährige zunächst, konnte aber wegen einer guten Personenbeschreibung auf einem Waldweg in der Nähe von einer Streifenbesatzung angetroffen werden.

21-Jähriger wirft Ast speerwurfartig auf Spaziergängerin

Noch während der Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Beamten von einer 46-jährigen Wolfsburgerin angesprochen. Diese war zuvor in Begleitung in einem Waldstück am Selma-Lagerlöf-Ring unterwegs gewesen, als sie auf den 21-Jährigen getroffen waren. Dieser hatte die Frau beleidigt, war dann im Wald verschwunden, erneut aufgetaucht und hatte einen etwa 2,5 Meter langen Ast speerwurfartig in Richtung der Frau geworfen. Die 46-Jährige hatte den Ast abwehren können – verletzte sich dabei jedoch leicht an der Hand.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von 1,78 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Wolfsburger „zur Verhinderung weiterer Straftaten“ in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs verantworten.

