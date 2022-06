Polizei stoppt dreisten Wolfsburger auf gestohlenem Motorroller

Die Polizei hat am Montag in Wolfsburg einen 25-jährigen Wolfsburger gestoppt.

Die Wolfsburger Polizei hat am frühen Montagnachmittag einen 25-jährigen Rollerfahrer an der Straße Am Mühlengraben unter Drogeneinfluss und mit gestohlenem Fahrzeug erwischt. Bei einer Kontrolle bemerkten die Beamten, so eine Mitteilung, dass das Kennzeichen nicht zu dem Zweirad passte und das Zündschloss darüber hinaus manipuliert worden war. Ermittlungen ergaben, dass der Roller vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldet worden war. Nach seinen Personalien befragt, gab der 25-Jährige zunächst einen falschen Namen an.

Als die Polizei den Wolfsburger für weitere Ermittlungen in die Dienststelle mitnehmen wollte, flüchtete er kurz vor dem Erreichen des Streifenwagens. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß fanden die Beamten den Wolfsburger in einem Gebüsch im Kiebitzweg. Dort weigerte er sich beharrlich herauszukommen. Beim Herausziehen des 25-Jährigen wehrte dieser sich erheblich, so dass er mit körperlicher Gewalt auf den Boden gebracht werden musste. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Dem Wolfsburger wurden Handfesseln angelegt, und er wurde zur Dienststelle gefahren.

Polizei: Haftbefehl lag gegen den 25-Jährigen vor

Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden Drogen gefunden und sichergestellt. Der Wolfsburger gab zudem an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, so dass eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum entnommen wurde. Zudem wurde bei einer Überprüfung festgestellt, dass der 25-Jährigen keinen Führerschein besitzt und ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Nach Zahlung der Geldstrafe wurde der Wolfsburger entlassen. Gegen den jungen Mann wurde verschiedene Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen gefertigt.

