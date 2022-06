Besuch im Kleingarten: Wolfsburger Familie zeigt grünes Paradies

Mörse. Lars Bindernagel und Rebecca Minx geben Einblick in ihren Kleingarten in Mörse. Von Spinat bis Kohlrabi – die Familie baut allerlei Essbares an.

Rebecca Minx und Tochter Emma richten das Bett in der Laube her.

Erst einmal einen Kaffee. Bevor Lars Bindernagel nicht mindestens einen Becher mit dem geliebten schwarzen Heißgetränk geleert hat, den er sich frisch mit Hilfe eines Kaffeevollautomaten aufbrüht, geht es nicht an die Gartenarbeit. 400 Quadratmeter Grün nennen der 1. Vorsitzende des Kleingartenvereins Mörse und seine Frau Rebecca Minx auf dem Gelände parallel zur Heinrich-Deumeland-Straße seit 2015 ihr Eigen.

Auf dem Grundstück steht eine 34 Quadratmeter große Laube – freundlich in hellem Grau gestrichen und ausgestattet mit allem, was Herzen von Laubenpiepern höherschlagen lässt: Ein kleines Dusch-Bad mit einem „richtigen“ WC, eine Küchenzeile mit einem neu angeschafften Kühlschrank – nur abgewaschen werden muss von Hand –, ein Doppelstockbett, dazu ein gemütliches Sofa und sogar ein Fernseher.

„Der Kaffeevollautomat ist unser bestes Stück“, gesteht das Paar – weshalb die Maschine die kalten Wintermonate auch im heimischen Keller in Sülfeld verbringt.

Nach der Arbeit geht’s direkt zum Kleingartenverein Mörse

Zwei bis drei Stunden verbringt Lars Bindernagel – hier mit seiner Tochter Emma – täglich damit, Unkraut zu jäten, die Erde rund um die Pflanzen mit der Hacke aufzulockern, die Tomatenpflanzen regelmäßig auszugeizen und Schnecken von den Blättern zu sammeln. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Nachdem der Kaffee ausgetrunken – und im Idealfall ein Stück Kuchen dazu gegessen ist –, geht es ab ins Beet. „Ich schaue erst einmal, ob alles rechtens ist. An besonders heißen Tagen wässere ich dann und öffne das Gewächshaus, damit es darin ablüften kann“, erzählt der 35-Jährige, der wochentags jeden Tag nach der Arbeit auf seiner Scholle vorbeischaut. Gerade einmal 15 Minuten dauert es von seiner Arbeitsstätte, bis er auf dem gemütlichen Klappstuhl unter der Pergola sitzt.

Zwei bis drei Stunden verbringt er täglich damit, Unkraut zu jäten, die Erde rund um die Pflanzen mit der Hacke aufzulockern, die Tomatenpflanzen regelmäßig auszugeizen und Schnecken von den Blättern zu sammeln: „Das ist für mich Entspannung pur.“

Laubenbesitzer: Schlechtes Wetter gibt es nicht

Regen? Stört die zwei nicht: „Wir sind ja keine Nur-schönes-Wetter-Gärtner.“ Denn zu tun gibt’s ja immer etwas – in diesem Jahr müssen noch die Rückseite des Geräteschuppens erneuert und weitere Hochbeete aufgestellt werden. Und wenn sie dabei nass werden, ziehen sie sich hinterher wieder trockene Klamotten an. Was soll’s?

Am Wochenende kann es sein, dass die Familie schon im Garten frühstückt und in den Sommermonaten auch mal in der Laube nächtigt. Wenn Rebecca Minx nicht in der Stadtbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus arbeitet und frei hat, verbringt sie gerne auch die Vormittage mit den Händen in der Erde.

Gerade hat sie Säcke voll mit Schafwolle von einem Mörser Schafzüchter geschenkt bekommen, damit hat sie die Beete abgedeckt: „Die Schafswolle wirkt als organischer Langzeitdünger, wärmt die Erde, speichert Feuchtigkeit und vertreibt die Ameisen.“

„Wir haben uns hier unser eigenes kleines Paradies geschaffen“

Im Sommer wird der Pool für Tochter Emma aufgebaut. Dafür wurde eigens eine kreisrunde Fläche im Rasen mit Sand befüllt und verdichtet, darüber eine Plane gelegt. Weil der elfjährige Teenager „nicht mehr so gerne“ mit in den Garten kommt, wurde das Trampolin dieses Jahr gar nicht erst auf- und die Holzschaukel schon im vergangenen Jahr endgültig abgebaut.

„Wir haben uns hier unser eigenes kleines Paradies geschaffen. Wenn wir im Hochsommer auf unserem gepflasterten Freisitz im Schatten chillen und die Tomatenpflanzen mannshoch gewachsen sind, sieht uns niemand, und wir genießen die herrliche Ruhe. Hier lässt es sich aushalten“, sagen die Eheleute.

Das Hauptaugenmerk von Minx und Bindernagel liegt auf dem Anbau von allem Essbaren. Warum? „Wir ernähren uns hauptsächlich vegetarisch und legen Wert darauf, dass alles frisch auf den Tisch kommt, möglichst regional, möglichst Bio, möglichst aus eigener Erzeugung.“ Derzeit sind das Spinat und Kohlrabi, auch die Zwiebeln stehen schon hoch, und der Salat ist ausgetrieben.

Später im Jahr kommen Gurken, Tomaten, Sellerie und Kartoffeln hinzu. Und jede Menge Obst: Erd-, Stachel-, Johannis- und Heidelbeeren sowie Rhabarber – „für unseren Lieblingskuchen“ – wachsen, und ein riesiger Kirschbaum steht im Garten. „Ohne unseren Garten würde uns etwas fehlen“, betonen sie unisono.

