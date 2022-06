Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ stoppten am Montagnachmittag den Verkehr auf der Braunschweiger Straße in Wolfsburg.

Straßenblockade Stau in Wolfsburg – Klimaaktivisten kleben sich auf Straße fest

Seit dem späten Montagnachmittag bringen Klimaaktivisten mit einer Sitzblockade in Wolfsburg den Verkehr auf der Braunschweiger Straße – stadtauswärts in Höhe des Theaterparkplatzes – zum Erliegen. Mehrere Akteure haben sich dabei an der Fahrbahn festgeklebt. Der Verkehr staut sich, die Polizei ist vor Ort.

Mitglieder des Bündnisses „Letzte Generation“ fordern: „Stoppt den fossilen Wahnsinn!“. Sie wollen mit ihren Aktionen überall in Deutschland eine von ihnen so genannte „Lebenserklärung“ des Grünen-Ministers Robert Habeck erreichen: „Es darf keine neue fossile Infrastruktur geben, insbesondere keine neuen Öl-Bohrungen in der Nordsee“, fordern sie. „Wir, die wir heute am Leben sind, sind die letzten Menschen, die den unumkehrbaren Kollaps unseres Klimas noch verhindern können“, erklärt die „Letzte Generation“.

Klimaaktivisten blockieren Straße in Wolfsburg Klimaaktivisten blockieren Straße in Wolfsburg Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben sich auf der Braunschweiger Straße festgeklebt. Der Verkehr staut sich, die Polizei ist vor Ort. Foto: Claudia Caris

Der Verkehr auf der Braunschweiger Straße ist kurz nach 17 Uhr zum Erliegen gekommen. Die Polizei ist vor Ort. Etwa 15 Minuten nach Beginn der Blockade näherte sich vom Südkopf kommend ein Rettungswagen mit Martinshorn und Blaulicht. Einer der Aktivisten löste sich daraufhin von der Sitzblockade, um dem Fahrzeug Platz zu machen. Anschließend nahm er wieder auf dem Boden Platz. Kurze Zeit später wurde der Aktivist von Polizeikräften beiseite getragen. Aktuell sind noch drei Aktivisten festgeklebt. Ein Aktivist hat sich am Fuß, zwei an den Händen festgeklebt. Hinter der Fußgängerampel hat die Polizei mit Verstärkung Position bezogen.

Letzte Generation: Ende Mai Blockade in Braunschweig

Ende Mai hatte die Bewegung mit einer gut zweistündigen Sitzblockade in Braunschweig einen Stau auf der Wolfenbütteler Straße ausgelöst. Dort hatten sich mehrere Mitglieder des Aktionsbündnisses auf dem Asphalt festgeklebt und mussten von der Polizei von der Fahrbahn gelöst werden; einzelne mussten auch weggetragen werden.

Wie schon seit einigen Monaten gab es im Laufe des Montags ähnliche Straßenblockaden der „Letzten Generation“ auch in anderen Städten: unter anderem in Bremen, Köln, Leipzig und Mannheim. Außerdem drehen Mitglieder der Gruppe immer wieder Öl-Pipelines ab. Ziviler Ungehorsam sei nötig, betonten sie wiederholt, weil nur noch wenige Jahre blieben, um umzusteuern und den Klimawandel aufzuhalten.

„Letzte Generation“ startete mit Hungerstreik vor Bundestagswahl 2021

Die „Letzte Generation“ trat nach eigenen Angaben zunächst mit einem Hungerstreik vor der Bundestagswahl 2021 in Erscheinung und habe so ein öffentliches Gespräch mit Olaf Scholz über den Klimanotfall errungen. Anfang des Jahres gab es zahlreiche Autobahnblockaden in Berlin und anderswo.

In einem Schreiben betonen die Klimaaktivisten in Bezug auf die Straßenblockaden: „Der Schutz von Leib und Leben jetzt und in Zukunft sind Beweggründe für unseren Protest. Wir ermöglichen Einsatzfahrzeugen mit Blaulicht, einschließlich Krankenwagen und Feuerwehrautos, das Passieren von Straßenblockaden.“

