Stadt Wolfsburg plant Radstreifen auf Schillerstraße

Immer wieder haben Radfahrer und Kommunalpolitiker in der Vergangenheit auf einen sicheren Radweg in der Schillerstraße gedrungen. Nun will die Stadt Wolfsburg auf der Westseite einen Versuch mit einem Radstreifen wagen.

Sie plant, temporär einen Streifen von 1,85 Meter Breite und mehr anzulegen. Dafür sollen eine Linksabbiegespur für Autos, einige Längsparkplätze und ein Taxi-Stellplatz wegfallen. Angelegt werden soll die neue Radspur im Herbst.

„In dieser wichtigen Nord-Süd-Verbindung sind zwar die Konflikte und Überlagerungen besonders groß, ebenso groß ist jedoch auch das Verbesserungspotential“, heißt es in einem Bericht des Geschäftsbereichs Straßenbau an den Ortsrat Stadtmitte und den Bauausschuss. In den vergangenen Jahren hatte es unterschiedlichste Vorstöße für eine Lösung zugunsten der Radfahrer gegeben. Die Versuche, die Schillerstraße fahrradfreundlich zu machen, liefen jedoch stets ins Leere.

Ein Radstreifen soll festgefahrenes Problem in der Schillerstraße lösen

Der ehemalige Ortsbürgermeister Detlef Conradt bezeichnete die Schillerstraße schon vor Jahren als lebensgefährlich für Radfahrer. Während es in Richtung Norden einen durchgehenden Radweg gibt, endet dieser auf der anderen Seite der Schillerstraße auf Höhe des Kaufhofs abrupt. Hier sollen die Radler den Fußweg mitbenutzen und dann direkt vor der Bushaltestelle auf die stark befahrene Straße wechseln. Auch auf anderen Abschnitten der Straße ist der Radweg bis jetzt nicht mehr als Stückwerk.

Dass nie eine Veränderung stattfand, liegt daran, dass in der Schillerstraße die Bedürfnisse von Autofahrern, Fahrgästen der Linienbusse, Radfahrern und Fußgängern auf engstem Raum kollidieren. Der jüngste Verwaltungsvorschlag, einen durchgehenden Radweg auf dem Bürgersteig anzulegen, wurde 2015 vom Bauausschuss vom Tisch gefegt. Nun kommt durch das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“, in dem auch einmal Dinge ausgetestet werden sollen, Bewegung in die Sache. Von den 230.000 Euro, die für den Versuch notwendig sind, muss die Kommune nur ein Zehntel tragen.

Ehemaliger Ortsbürgermeister nannte Schillerstraße lebensgefährlich für Radler

Die Stadtverwaltung schlägt vor, zwischen der Kleiststraße und der Fritz-Reuter-Straße vier Parkplätze wegzunehmen, um am Beginn des Radstreifens Eindeutigkeit zu schaffen. Nördlich des Kaufhof-Rondells soll ein Taxi-Stellplatz entfallen. Die Bus-Haltestelle am Kaufhof soll umgestaltet, ein Teil des Busfahrstreifens für Radfahrer abgetrennt werden.

Ab dem Fontanehof hätten Radfahrer einen breiten Radstreifen für sich, der auch nicht durch Parkplätze beeinträchtigt würde. Hier möchte die Stadt Zählsäulen aufstellen, um zu erfassen, wie viele Radler die bessere Verbindung nutzen.

Autofahrer sollen nicht mehr nach links in die Pestalozziallee abbiegen

Auf Höhe der Schiller-Galerie will die Kommune Autofahrern das Linksabbiegen in die Pestalozziallee untersagen. Autofahrer sollen nur geradeaus fahren oder nach rechts in die Goethestraße abbiegen dürfen. Denn die Kommune befürchtet, dass andernfalls an wartenden Linksabbiegern vorbeifahrende Autofahrer auf den Radstreifen ausweichen und Radler gefährden.

Weiter geht es auf der Schillerstraße: Auf einem kurzen Abschnitt in Höhe des Dantehofs ist für die Radler wieder eine Nutzung des Busfahrstreifens vorgesehen. Vor der Heinrich-Heine-Straße wird der Radstreifen dann von der Fahrbahn weggeführt. Dafür müssten drei Parkplätze entfallen. An mehreren Einmündungen möchte die Kommune zudem Sperrflächen anlegen und Verkehrsbarken aufstellen, um Abbieger auf die neue Verkehrssituation aufmerksam zu machen.

Radfahrer und Busse zusammen auf dem Busfahrstreifen

Man darf gespannt sein, wie diese Ideen bei allen Beteiligten ankommen. Mit ihrer Entscheidung, auf der Goethestraße und der Pestalozziallee einen Radstreifen zu markieren, hatte die Stadt Wolfsburg vor einigen Jahren für heiße Diskussionen gesorgt.

So kritisierte der ehemalige Vorsitzende des Radsportvereins, Walter Schmidt, den Radler-Schutzstreifen 2019 als „größten Schwachsinn“. Allerdings gab es an der so genannten Radachse auch bereits Radwege – die nunmehr als Alternativen neben dem Schutzstreifen her führen und weiterhin gerne angenommen werden.

