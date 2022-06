Polizei schnappt 14-jährige Fahrraddiebe in Fallersleben

Fallersleben. Aufmerksame Zeugen haben am Freitagnachmittag die Polizei verständigt, als die beiden Jugendlichen am Bahnhof Fallersleben tätig wurden.

Dank mehrerer aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Freitagnachmittag in Fallersleben zwei jugendliche Fahrraddiebe dingfest machen können. Die beiden 14-Jährigen waren den Zeugen aufgefallen, als sie sich in verdächtiger Art und Weise am Fallersleber Bahnhof aufhielten, schreibt die Polizei. Dabei führte einer der Jugendlichen Aufbruchswerkzeug mit sich.

Als die beiden Jugendlichen später mit einem Damenfahrrad sich über die Straße Hopfengarten davonmachen wollten, wurden sie von den Zeugen angesprochen und festgehalten. Die Zeugen alarmierten die Polizei, welche den Sachverhalt aufnahm und das Fahrrad sicherstellte.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeimeldungen lesen Sie hier:

Bislang keine Diebstahlsanzeige: Wem gehört das gestohlene Damenrad?

Da bislang noch keine Diebstahlsanzeige hinsichtlich des sichergestellten Fahrrades erstattet wurde, fragen die Ermittler, ob jemand Hinweise zu dem möglichen rechtmäßigen Besitzer des roten Pegasus-Damenrades mit schwarzem Fahrradkorb geben kann. Zuständig ist die Polizei in Fallersleben, (05362) 947410.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de