Randale vor Wolfsburger Klinikum: Mann wirft Becher auf Polizist

Ein 31-jähriger Mann hat am Samstagmorgen vor dem Wolfsburger Klinikum randaliert – und einen Polizeibeamten leicht verletzt. Mitarbeiter des Klinikums hatte gegen 9.20 Uhr die Polizei verständigt, da der 31-Jährige das Gelände an der Sauerbruchstraße nicht verlassen wollte.

„Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Beamten zeigte sich der Mann sehr unkooperativ“, teilt eine Polizeisprecherin mit. „Plötzlich warf der Mann einen Kaffeebecher nach dem 23-jährigen Polizeibeamten und bewegte sich zeitgleich in Angriffshaltung auf ihn zu.“ Der Beamte konnte den Angriff abwehren, wobei beide zu Fall kamen.

23-jähriger Polizeibeamter muss im Klinikum Wolfsburg versorgt werden

Der 31-Jährige versuchte, den Beamten in den Schwitzkasten zu nehmen, sowie ihn zu schlagen und zu treten, was durch „einfache körperliche Gewalt des 23-Jährigen“ unterbunden werde konnte. Im Anschluss legte die Polizei dem Täter Handfesseln an und nahm ihn mithilfe von Unterstützungskräften in Gewahrsam.

Der 23-jährige Beamte musste im Klinikum medizinisch versorgt werden und konnte danach weiter seinen Dienst vollziehen. Gegen den 31-Jährigen wurden Anzeigen wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung gefertigt.

