Wolfsburg. Zwischen den Berufsbildenden Schulen und dem Lerchenweg loderte am Sonntagabend ein Stück Waldboden.

In einem Wolfsburger Waldstück brannte es am Sonntagabend.

Feuer in Wolfsburg

Feuer in Wolfsburg Wolfsburg: Feuerwehr löscht Brand in Waldstück bei BBS II

Ein Feuer ist am Sonntagabend in einem Waldstück zwischen dem Wolfsburger Lerchenweg und den Berufsbildenden Schulen II an der Dieselstraße ausgebrochen, wie die Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg mitteilt. Um 20.40 Uhr rückten zunächst die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug, die Ortsfeuerwehr Stadtmitte mit Tanklösch- und Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Waldbrandkomponente mit den Tanklöschfahrzeugen aus Ehmen und Heiligendorf aus.

Anwohner meldeten eine Rauchentwicklung aus dem angrenzenden Waldstück. Nach Lageerkundung durch den Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, Sebastian Neuwirth, stellte die Feuerwehr ein Bodenfeuer auf einer Fläche von zirka zehn Quadratmetern im rückwärtigen Bereich der Wohnhäuser fest.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Brand in Wolfsburg: Feuerwehrfahrzeug kommt über Hof ans Feuer

Feuer in einem Waldstück zwischen Lerchenweg und der BBS 2 an der Dieselstraße in Wolfsburg Foto: Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg

Zur Brandbekämpfung brachten die Feuerwehrleute das Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Stadtmitte über den Hof eines Wohn- und Gewerbebetriebes in Stellung und begannen die Löscharbeiten. Das Feuer sei mit diesen Mitteln schnell unter Kontrolle gebracht worden, und der Löschzug der Berufsfeuerwehr konnte die Einsatzstelle schnell wieder verlassen. Auch die Tanklöschfahrzeuge aus Ehmen und Heiligendorf konnten wieder einrücken und die Einsatzstelle um 21.20 Uhr verlassen.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Die Trupps der Feuerwehr Stadtmitte zogen mittels Dunghaken das Laub im Bereich der Feuerstelle auseinander und löschten zusätzlich die Glutnester ab. Hierbei kamen zirka 5.000 Liter Wasser zum Einsatz. Um 21.52 Uhr konnte der Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Stadtmitte, Mirko de Stefano, „Feuer aus“ melden, und die Einsatzstelle mit seinen 18 Einsatzkräften ebenfalls verlassen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de