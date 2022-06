Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg hat eine neue Bildungsplattform entwickelt. Wolfsburger finden in der App Infos zu Bildungsangeboten in zehn Sprachen.

Bildung in Wolfsburg

Bildung in Wolfsburg Neue App: „Wolfsburger Lupe“ bündelt Bildungsangebote

Die Stadt Wolfsburg bringt mit der „Wolfsburger Lupe“ eine zentrale Plattform für alle Angebote in den Bereichen Bildung, Freizeit und Beratung an den Start. Die kostenlose App habe das Ziel, die Angebote als Anlaufstelle zu bündeln und übersichtlich darzustellen, heißt es in der Mitteilung.

„Wir haben in Wolfsburg viele tolle Bildungsangebote von unterschiedlichsten Anbietern und werden diesen mit der ,Wolfsburger Lupe’ nun eine zentrale Plattform geben“, sagt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. Die „Wolfsburger Lupe“ sei ein weiterer Baustein des Modellprojekts „Smart Cities“.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neue App: Infos über Bildungsangebote in zehn Sprachen

Dazu soll sie eine nutzerfreundliche Suchfunktion bieten. Nutzer könnten sowohl gezielt nach bestimmten Angeboten suchen als auch über eine Karte die Angebote in der direkten Umgebung erkunden. Um so vielen Menschen wie möglich die Nutzung der Plattform zu ermöglichen, stünden alle Informationen in zehn verschiedenen Sprachen zur Verfügung.

„Mit der ,Wolfsburger Lupe’ tragen wir nachhaltig zu mehr Übersichtlichkeit und mehr Transparenz in der Bildungslandschaft bei. Die Plattform bietet fundierte Bildungs-, Beratungs- und Freizeitangebote, Informationen über Kitas und Schulen, Tipps und vieles mehr“, sagt Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration. „Die Lupe hilft nicht nur den Wolfsburgern dabei, Angebote schnell und einfach zu finden, sondern sie gibt uns als Stadt auch die Möglichkeit zu schauen, ob es noch Bedarf an weiteren Angeboten gibt. So können wir gezielt nachsteuern.“

Lesen Sie auch:

Zudem seien auch Anbieter aus den Bereichen Freizeit, Bildung und Beratung aufgerufen, ihre Angebote dort zu präsentieren. Dazu gibt es einen einfachen Anbieter-Login, der nach kurzem Registrierungsprozess das Einstellen eigener Angebote auf der Online-Plattform kostenlos ermöglicht.

Die App ist ab sofort unter www.wolfsburgerlupe.de sowie im Play- und App Store zu finden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de