Speerträger Andreas Kiene ist Schützenkönig von Fallersleben

Ein Speerträger ist neuer Bürgerschützenkönig von Fallersleben: Andreas Kiene wurde auf dem ersten Volks- und Schützenfest nach zwei Jahren Corona-Zwangspause am Freitagabend auf der Schlosstreppe als neue Majestät gekrönt. „Andi, Andi, Andi!“, riefen die Mitglieder des traditionellen Junggesellenclubs lautstark, aus der Menge brandete Applaus auf.

Einer der ersten Gratulanten war Vater Karl Kiene. „Wir setzen eine lange Familientradition fort, das rührt mich richtig“, verriet der Schützenkönig von 1981 und frühere Blickpunkt-Vorsitzende. Auch Mutter Annerose, Schwester Beate und Bruder Roland feierten ihren Andi. „Ich habe zum zweiten Mal mitgeschossen“, erzählte der neue König (51), der seit 25 Jahren als Speerträger auf dem Fallersleber Schützenfest aktiv ist. Nun, diesmal wird er nicht wie gewohnt nach der Verabschiedung auf dem großen Frühstück mit der Truppe durch die Fallersleber Altstadt ziehen.

Fallersleber Volks- und Schützenfest- Andreas Kiene neuer König

Fallersleber Volks- und Schützenfest- Andreas Kiene neuer König

Fallersleber Volks- und Schützenfest- Andreas Kiene neuer König

Fallersleber Volks- und Schützenfest- Andreas Kiene neuer König

Fallersleber Volks- und Schützenfest- Andreas Kiene neuer König



Fallersleber Volks- und Schützenfest- Andreas Kiene neuer König

Fallersleber Volks- und Schützenfest- Andreas Kiene neuer König

Fallersleber Volks- und Schützenfest- Andreas Kiene neuer König

Fallersleber Volks- und Schützenfest- Andreas Kiene neuer König

Fallersleber Volks- und Schützenfest- Andreas Kiene neuer König

Die Mitglieder vom traditionsreichen Junggesellenclub „Fallersleber Speerträger“ feierten zusammen mit anderen ihren König Andreas „Andi“ Kiene. Links sein Vater, der Ehren-Speerträgeranführer und ehemalige Schützenkönig Karl Kiene. Foto: Helge Landmann / regios24

Fallersleber Speerträger mischen auch als Minister mit

Auch das Kabinett haben die Speerträger teilweise übernommen: Vierter Minister ist Speerträger-Anführer Marcel Ewald, dritter Minister ist Speerträger Jens Heyder, seit 2021 Ortsbrandmeister. Als zweiter Minister ist Ortsbürgermeister André Schlichting dabei. Und als erster Minister macht Ex-König Detlev Moser weiter, der zuvor wegen der Pandemie erst nach drei Jahren seine Königskrone abgegeben hatte.

Im Verlauf der weiteren Königsproklamation, die der neue Ortsbürgermeister locker moderierte, bat er seinen Sohn Anakin zu sich: Er ist neuer Kinderkönig, begleitet von den Ministern Theresa Höpfner und Damian Witsch. Den Ortsrats­pokal errang Frank Wöhler.

Am Fallersleber Schloss neben dem Festplatz marschierte der USK-Spielmannszug mit Schützenkorps, Schützenkönig und Ortsrat zur Eröffnung am späten Freitagmittag auf. Foto: Helge Landmann / regios24

Falsche Uhrzeit im Programm fürs Fallersleber Schützenfest

Eine kleine Panne gab’s am Freitagmittag, weshalb das 417. Volks- und Schützenfest später startete. Pünktlich um 14.30 Uhr hatte sich ein Grüppchen Schaulustiger am Schloss eingefunden, um die Eröffnung samt Fahnenhissen zur Musik des Spielmannszugs vom Uniformierten Schützenkorps Fallersleben zu erleben.

Kleine Nachfrage beim Organisationsteam. Eckhard Krebs, viele Jahre Leiter der Arbeitsgruppe Schützenfest, hatte den Fehler ausgemacht: „Im Programmflyer steht 14.30 Uhr, aber wir hatten immer 15 Uhr gesagt.“ Jedenfalls marschierten die Akteure wenig später auf, so dass der Ortsbürgermeister mit USK-Schützenoberst Klaus Bosenius in Aktion treten konnte.

Ortsbürgermeister André-Georg Schlichting (rechts) eröffnete das 417. Volks- und Schützenfest vor dem Fallersleber Schloss. Foto: Helge Landmann / regios24

Ortsbürgermeister trägt restaurierten Degen von 1881

„Ich freue mich, dass wir trotz widriger Umstände in der Ukraine in Fallersleben Schützenfest feiern können“, begrüßte Schlichting die schätzungsweise 30 Bürger. Die AG Schützenfest habe ein schönes Programm zusammengestellt, das der aktuellen Situation Rechnung trage, sagte er in Bezug auf die Pandemie. „Ich wünsche uns viel Spaß und unbeschwerte Momente.“

Zuvor hatte Schlichting erklärt, was es mit dem Degen auf sich hat, den er zum blauen Frack trug. Das alte Stück war 1881 vom damaligen Schützenkönig an den Magistrat gespendet worden. Und ist aus Finanzmitteln des Ortsrats nun restauriert worden. Vier USK-Mitglieder zogen dann auf das Kommando „Hisst Flagge!“ die Fahnen hoch.

Eröffnungsabend im Festzelt am Fallersleber Schloss

Nach der Proklamation startete nebenan im Festzelt der Eröffnungsabend mit Degenschlägen und Musik von der Big Band Tappenbeck. Etwa 120 Besucher feierten mit Ortsrat, Verwaltung, Spielmannszügen und USK. Die Moderation hatten Jörg Moser und sein Team übernommen.

Bis Sonntag läuft das auf drei Tage komprimierte Programm am Fallersleber Schloss. Am Samstag geht’s ab 10 Uhr weiter mit dem großen Frühstück im Festzelt samt Speerträger-Ausmarsch und Musik vom Stadtwerke-Orchester. Dafür gibt es noch Karten an der Tageskasse. Neu ist, dass das Feuerwerk am Samstagabend gezündet wird, gegen 23 Uhr im Schlosspark.

Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst, und statt des Festumzugs, der mangels ausreichend großer Gruppen ausfällt, gibt es am Schloss den Empfang der Vereine mit Begrüßung, bevor im Festzelt die Musikzüge und die Blaskapelle „Querbeat Oldstars“ spielen.

Zum Eröffnungsabend im Festzelt am Schloss marschierte der Spielmannszug des USK Fallersleben auf, für die musikalische Gestaltung des Abends sorgte die Big Band Tappenbeck. Foto: Helge Landmann / regios24

Auszug aus dem Fallersleber Festprogramm am Wochenende

Samstag, 25. Juni

10 Uhr: großes Frühstück, Festzelt Hoffmannwiese

15 Uhr: Seniorenkaffeetafel, Eintritt frei (Kaffeegedeck 5 Euro), Festzelt Hoffmannwiese

17.30 Uhr: Kinderdisco im Festzelt und verbilligte Familienzeit auf dem Festplatz

20 Uhr: Tanz mit DJ, Festzelt Hoffmannwiese

23 Uhr: Feuerwerk, Schlossteich

Sonntag, 26. Juni

10 Uhr: ökumenischer Gottesdienst, Festzelt

14.30 Uhr: Empfang Vereine mit Begrüßung, Schlosstreppe

15 Uhr: Musikzüge, Festzelt

