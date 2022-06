Wolfsburg: Unbekannte brechen in Möbelgeschäft ein

Wolfsburgs Polizei ermittelt zu einem Einbruch in einen Möbelläden in der Dieselstraße – und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)

Unbekannte sind in der Zeit von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntagfrüh, 2.18 Uhr, in ein Wolfsburger Möbelgeschäft in der Dieselstraße eingebrochen. „Was sie dabei gestohlen haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben“, berichtet Wolfsburgs Polizei.

Am frühen Sonntagmorgen wurden die Beamten informiert, dass in dem Möbelgeschäft Einbruchalarm ausgelöst wurde. Vor Ort stellte die Polizei dann fest, dass die Täter die Eingangstüren des Geschäftes beschädigt hatten. „Es erfolgte eine Durchsuchung des Geschäftes nach den möglichen Tätern – diese schlug fehl.“

Wolfsburgs Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben, und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460.

Auto fährt in Schlangenlinien über Berliner Brücke – Fahrer alkoholisiert

Am Wochenende hat die Polizei zudem mehrere Autofahrer unter Einfluss von Alkohol und anderer Drogen gestoppt. Am Freitagabend etwa fiel den Beamten auf der Berliner Brücke ein Fahrzeug auf, dass mehrere defekte Lichter aufwies und in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fiel den Polizisten zusätzlich ein Alkoholgeruch bei dem 26-Jährigen Fahrer auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,77 Promille. Es folgte eine Blutentnahme – der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 20.55 Uhr am Samstagabend führte eine Funkstreifenwagenbesatzung eine allgemeine Verkehrskontrolle in Fallersleben durch. Bei dieser stellten die Beamten Auffälligkeiten bei einem 21-Jährigen Fahrzeugführer fest, die auf einen Drogeneinfluss hindeuteten. Entsprechende Tests erhärteten den Verdacht. Auch hier ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, kassierten den Fahrzeugschlüssel und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

red

