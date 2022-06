Manege frei für Wolfsburger – Zirkusprojekt in der Schule

Bunt geschminkt und in Kostümen haben etwa 200 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Schunterwiesen mit den Standorten Hattorf und Heiligendorf den Besuchern im Zirkuszelt ihre neu erlernten Künste gezeigt. Im Rahmen eines Zirkusprojektes wurden die Schülerinnen und Schüler unter der Leitung des „Circus Fun“ mit Stefan Frank als Zirkusdirektor als Akrobaten, Clowns, Trapezkünstler, Tellerdreher, Jongleure oder Fakire geschult.

Vorstellungen sind Höhepunkt der Projektwoche

Für die Kinder sei es eine außergewöhnliche Woche auf dem Schützenplatz in Heiligendorf gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Höhepunkte seien die beiden Vorstellungen gewesen. Schulleiterin Karin Henniges zeigte sich in ihrer Begrüßung begeistert von den Leistungen der Kinder, die in der Woche eine Menge gelernt hätten und das ohnehin schon gute Gemeinschaftsgefühl weiter stärken konnten. Die Besucher belohnten die Darbietungen mit Applaus. Möglich wurde das Zirkusprojekt dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins, der Ortsvereine und des Schulelternrats.

red

