Wolfsburger können das Buchangebot mitbestimmen

Das Angebot „Wunschbuch“ der Stadtbibliothek wurde um ein Online-Angebot ergänzt: Seit kurzem ist das neue Angebot freigeschaltet, bei dem Nutzende die Möglichkeit erhalten, bei der Medienauswahl der Stadtbibliothek mitzuentscheiden, wie die Stadt mitteilt. Sie könnten jederzeit aus einer Liste mit aktuellen Ergänzungstiteln auswählen und so mitbestimmen, welche Medien zusätzlich angeschafft werden sollen.

„Wir möchten unseren Bibliotheksnutzern weitere Möglichkeiten zum Mitentscheiden geben“, sagt Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration. „Wir richten unser Medienangebot verstärkt an den Wünschen der Nutzer aus, um auch weiterhin eine attraktive Medienauswahl zu bieten. Durch das neue und niedrigschwellige Online-Angebot erwarten wir, dass sich mehr Menschen bei der Medienauswahl mitbestimmen werden.“

Die Wolfsburger sind damit Vorreiter

Die Stadtbibliothek gehöre damit deutschlandweit zu einer der ersten öffentlichen Bibliotheken mit dem Angebot der kundengesteuerten Print-Erwerbung. Unter dem Begriff PDA (Patron-Driven-Acquisition) versteht man eine Form der nutzungsgesteuerten Literaturerwerbung, deren Grundidee es ist, die tatsächlichen Nutzer darüber entscheiden zu lassen, welche Medien schließlich durch die Bibliothek erworben werden.

Dabei wird eine große Menge bibliografischer Daten in Bibliothekskataloge eingespielt, wo sie von Bibliotheksnutzenden im Rahmen ihrer Literaturrecherche auf der lokalen Rechercheoberfläche aufgefunden werden können. Der Aufruf eines bibliografischen Datensatzes im Onlinekatalog wirke wie ein Erwerbungsvorschlag an die Bibliothek, der die Beschaffung des physischen Mediums in Gang setzt. In der Praxis wurde dafür eine neue virtuelle Zweigstelle im Kundenkatalog (OPAC) eingerichtet, die die aktuellen Ergänzungslisten enthält.

„Kommen unserem Ziel ein großes Stück näher“

Bibliotheksleiterin Petra Buntzoll ist begeistert: „Dem Ziel der Stadtbibliothek, demokratische und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, kommen wir mit diesem Onlinedienst ein großes Stück näher. Darum sind wir sehr glücklich, dass wir das tolle Angebot für unsere Nutzenden einrichten konnten.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de