Wolfsburger stellt die Glücksorte der Stadt vor

Wolfsburg. In dem Reiseführer werden 80 besondere Orte der Stadt und der Region vorgestellt. Der Autor ist selbst Stadtentwickler in Wolfsburg.

Jonas Lamberg (links) und Christoph Kaufmann präsentieren das Buch „Glücksorte in und um Wolfsburg“ vor dem Wolfsburg-Store.

In seinem Buch „Glücksorte in und um Wolfsburg“ widmet sich der Wolfsburger Jonas Lamberg 80 besonderen Orten der Stadt und Region. Ab sofort können Interessierte den Reiseführer im Online-Shop der Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) unter www.shopwolfsburg.de vorbestellen. Der Versand erfolgt dann zum offiziellen Erscheinungstermin am 15. Juli. Gleichzeitig startet dann der offizielle Verkauf im Wolfsburg-Store, wie die WMG mitteilt.

„Unser Online-Shop und der Wolfsburg-Store sind die erste Anlaufstelle, wenn es um attraktive Wolfsburg-Produkte im Einzelhandel geht. Natürlich darf dieses neue Buch über die Glücksorte unserer Stadt in unserem Sortiment nicht fehlen“, freut sich Christoph Kaufmann, Bereichsleiter Tourismus bei der WMG.„Nicht nur Wolfsburg und die Umgebung selbst machen glücklich, sondern vor allem auch die vielen Menschen, die hier leben. Mit viel Mut, Leidenschaft und Heimatverbundenheit gehen sie ihren Herzensprojekten nach und erfreuen damit eine ganze Region“, schwärmt Autor Jonas Lamberg.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Als Stadtentwickler gestaltet er das Wolfsburg von morgen mit und sei immer wieder von den spannenden Gegensätzen seiner Heimatstadt fasziniert. In seinem Buch stellt Jonas Lamberg verschiedene, ausgewählte Orte in Wolfsburg und Umgebung vor – manche sind bekannter, andere überraschend und etwas versteckt. Jeder Glücksort wird mit großem Foto auf einer Doppelseite vorgestellt. Eine Übersichtskarte und ÖPNV-Hinweise sollen bei der Planung der Ausflüge helfen.

Das Buch „Glücksorte in und um Wolfsburg“ ist in der inzwischen über 150 Bände umfassenden Glücksorte-Reihe im Droste Verlag erschienen und kostet 15,99 Euro.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de