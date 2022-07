Wer baut den schnellsten Akku-Rennwagen in Wolfsburg?

Das wird ein ungewöhnlicher Wettbewerb in Wolfsburg: Am Samstag, 9. Juli, wird ab 10 Uhr vor dem Phaeno das Abschlussrennen des Akku-Racer-Projekts ausgetragen. Das Gelände rund um das Phaeno und den Hauptbahnhof Wolfsburg dient auch in diesem Jahr wieder als Austragungsort, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Das Projekt, das bereits zum achten Mal stattfindet, ist eine Kooperation der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, der Stadt Wolfsburg, dem Phaeno sowie den umliegenden Schulen und Vereinen. Die Siegerehrung ist gegen 14.30 Uhr geplant.

Die Akku-Racer sind schneller als 25 km/h

Durch die leistungsstarken Akkuschrauber können die Fahrzeuge Höchstgeschwindigkeiten von über 25 km/h erreichen. Unterstützt werden Schülerinnen und Schüler bei fachlichen und organisatorischen Fragen von Studierenden der Ostfalia Hochschule. Ziel des Projektes ist es, die Begeisterung für Technik zu fördern und erste praktische Erfahrungen in der Fahrzeugtechnik, speziell in der Elektromobilität, zu sammeln.

Im Akku-Racer-Projekt sammeln Schüler wichtige Erfahrungen

Prof. Dr.-Ing. Jan-F. Lass begleitet den Wettbewerb federführend auf Seiten der Fakultät Fahrzeugtechnik der Ostfalia Hochschule. Im Akku-Racer-Projekt sammeln Schüler wichtige Erfahrungen in den Bereichen Fahrzeugtechnik, Fahrzeugbau, Zeitplanung und Teamwork. Während eines Schuljahres bauen die Schüler ein Fahrzeug auf, das von einem Akkuschrauber angetrieben wird. „Die Basis für das Fahrzeug ist in diesem Jahr ein von der Hochschule gestellter Bausatz“, erklärt Jan Lass. Die Schüler könnten dann entscheiden, ob sie ihren Racer eher kreativ oder doch lieber funktionell gestalten wollen. „Modifikationen sind ausdrücklich erwünscht.“

Davy Champion vom Phaeno und Mareike Blohm von der Stadt in der Jury

Die Rahmenbedingungen für die Konstruktion der Fahrzeuge werden regelmäßig geändert, so dass bei einer mehrjährigen Teilnahme immer neue Herausforderungen bewältigt werden müssen. „So wollen wir auch neuen Teams die Möglichkeit geben, mit einzusteigen“, ergänzt Davy Champion vom Phaeno Wolfsburg, der Mitglied der Jury sein wird.

Teams der Schulen treten in drei Kategorien an

„Wir sind sehr gespannt, was uns in diesem Jahr erwartet, hoffen auf gutes Wetter und zahlreiche Zuschauer“, freut sich Mareike Blohm, Leiterin des Geschäftsbereichs Schule der Stadt Wolfsburg, die auch in diesem Jahr wieder in der Jury vertreten ist. Am Renntag treten die Teams der Schulen in drei verschiedenen Kategorien (Beschleunigungsrennen, Parcoursfahrt und Ausdauer) mit ihren Fahrzeugen gegeneinander an. Zudem gehen das Design und die technische Umsetzung des Fahrzeugs sowie die Präsentation des Teams mit in die Bewertung ein.

