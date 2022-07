Randale an Wolfsburger Schulen – Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. Nahezu zeitgleich randalierten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in zwei Wolfsburger Schulen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem in einer Nacht in zwei Wolfsburger Schulen eingebrochen und randaliert wurde, ermittelt die Polizei, ob es einen Tatzusammenhang gibt (Symbolbild).

In gleich zwei Wolfsburger Schulen haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte eine Mitarbeiterin der Gesamtschule in der Suhler Straße am Dienstagmorgen einen Einbruch.

Unbekannte waren offenbar in der Nacht in die Schule eingestiegen, hatten dabei ein Fenster beschädigt und eine kleine Menge Bargeld aus dem Lehrerzimmer gestohlen. Nahezu zeitgleich wurde die Polizei in den Walter-Flex-Weg gerufen. An der dortigen Schule war randaliert worden.

Täter randalierten auf Wolfsburger Schulhof

Hier waren die Täter allerdings nicht in das Gebäude eingedrungen, sondern hatten sich auf dem Pausenhof ausgetobt. Bilanz: Ein abgebrochener Türgriff, ein heruntergerissenes Sonnensegel und ein zerstörtes Holzpferd.

Die Polizei ermittelt nun, ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht. Zeugen, die Hinweise zu Verdächtigen geben können, melden sich bei der Polizei Wolfsburg unter 05361/4646-0.

