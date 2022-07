Wolfsburg. Ministerin Birgit Honé übergibt den Förderbescheid an Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann. Was mit dem Geld passieren soll, ist klar.

Landesministerin Birgit Honé übergab den Förderbescheid über 4,2 Millionen Euro an Wolfsburgs OB Dennis Weilmann.

Resiliente Innenstädte 4,2 Millionen Euro sind in Wolfsburg angekommen

„Vielen Dank, Frau Ministerin“, sagte Oberbürgermeister Dennis Weilmann am frühen Dienstagnachmittag im Ratssitzungssaal und überreichte Birgit Honé einen Wolfsburg-Bildband von Heinrich Heidersberger. Das Stadtporträt in ausdrucksvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen löste bei der für Europa, Bund und regionale Entwicklung zuständigen Ministerin Freude aus. Sie blätterte sogleich darin und betonte: „Das ist eine Freude für mich. Hochinteressant.“

4,2 Millionen Euro hatte Honé mitgebracht, womit, wie Weilmann bekannt gab, „einschließlich unserer Eigenbeteiligung zehn Millionen Euro zur Verfügung stehen“. Damit werde bis 2027 die Innenstadt nachhaltig aufgewertet. Ziel sei es, so Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide, mehr Flair, mehr Atmosphäre, mehr Leben ins Zentrum zu bringen.

Ziel ist eine grüne Bürgerwiese in Wolfsburg

Erreicht werden solle dies durch Stabilisierung der gesellschaftlichen Mitte; durch Digitalisierung, Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Umwandlung der City in einen vielfältigen, multifunktionalen Ort. So sollen Handel und Wohnen verbunden, schattige Zonen angelegt und nachhaltige Nutzungen gefördert werden.

Hirschheide nannte die Vernetzung des Parkes am Hallenbad mit der Einkaufsmeile, die Öffnung von Schillerstraße und Pestalozziallee für „andere Verkehrsarten“ sowie die Umgestaltung des Rathausvorplatzes zu einer „grünen Bürgerwiese“, ohne konkretere Angaben zu machen.

Das sind drei der zwölf Projekte, von denen Ministerin Honé und die Jury „sehr angetan“ waren. Somit erhält Wolfsburg sieben Jahre lang die Förderung aus EU-Mitteln als eine von 15 Städten Niedersachsens. Insgesamt sind 61,7 Millionen Euro in diesem Fördertopf. Im März 2032 will die Ministerin sich in Wolfsburg von der beginnenden Umsetzung ein Bild machen.

Innenstädte brauchen Hilfe

Honé begründete das Programm „Resiliente Innenstädte“ mit der Zeitenwende, den Herausforderungen durch die weltweiten Folgen der Pandemie, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise sowie den Klimawandel, der „zunehmend in Europa verheerende Folgen hat“. Das habe auch Auswirkungen auf die Innenstädte, die als urbane Zentren, als Orte der Begegnungen, gestärkt und modernisiert werden müssten. Niedersachsen sei stolz darauf, bundesweit beispielhafte Vorzeige-Projekte zu unterstützen.

An der feierlichen Übergabe des Bewilligungsbescheides für Wolfsburg nahmen unter anderem Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer sowie die Bürgermeister Andreas Klaffehn und Ingolf Viereck teil.

