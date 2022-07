Wolfsburg. Die Heinrich-Nordhoff-Straße war in Höhe Audi-Zentrum wegen eines Unfalls gut eine Stunde gesperrt. Ein Unfallopfer kam schwer verletzt ins Klinikum.

Auf der Heindrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg gab es am Nachmittag einen Verkehrsunfall. Der Rettungswagen brachte ein schwer verletztes Unfallopfer ins Klinikum.

Polizei Schwerer Verkehrsunfall an der Wolfsburger Automeile

Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße an der Automeile hat es am Nachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Unfallopfer wurde schwer verletzt ins Klinikum eingeliefert. Was bisher bekannt ist.

Auf dem neuen Instagram-Kanal hatte die Polizei Wolfsburg am Samstagnachmittag informiert, dass die Heinrich-Nordhoff-Straße stadteinwärts in Höhe des Audi-Zentrums wegen eines Verkehrsunfalls voll gesperrt ist. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Ersthelfer schlug Autoscheibe mit der Axt ein

Nach ersten Informationen seitens der Polizeiwache waren an dem Unfall, der um 16.14 Uhr passierte, zwei Autos beteiligt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag demnach eines der Fahrzeuge auf der Seite. Wie ein Mitarbeiter der Wache unserer Zeitung weiter sagte, habe ein Ersthelfer Erste Hilfe geleistet und die Scheibe eines der verunfallten Autos mit der Axt eingeschlagen.

Weiter hieß es, dass eines der Unfallopfer, ein älterer Mann, bei dem Zusammenstoß schwer verletzt wurde und zur Not-Operation ins Klinikum gebracht wurde.

Unfallstelle ist laut Wolfsburger Polizei geräumt

Inzwischen ist die Unfallstelle nach Angaben der Polizeiwache geräumt. Die Sperrung der Fahrspuren stadteinwärts sei nach gut einer Stunde wieder aufgehoben worden.

Der Artikel wird aktualisiert.

