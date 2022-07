Der TSV rockt Neindorf fünf Tage lang

Fünf Tage lang hat der TSV Neindorf mit einem abwechslungsreichen Programm voller sportlicher und geselliger Höhepunkte sein 100-jähriges Bestehen groß gefeiert. Dabei war das stimmungsvolle Katerfrühstück mit Volksfest-Klängen im Beisein von Oberbürgermeister Dennis Weilmann zum Abschluss die krönende Kirsche auf der Geburtstagstorte

Bevor sich die rund 200 Besucher an den langen Tischen in der festlich geschmückten Halle der Familie Stute zu den Klängen der Hörsinger Blaskapelle zum gemeinsamen Singen der Nationalhymne erhoben, blickte Vorsitzender Andreas Pollex mit einem kleinen Auszug aus der Chronik auf Höhen und Tiefen der Vereinsgeschichte zurück.

Der Wunsch des TSV: eine neue Zapfanlage

Aus den seinerzeit 27 Mitgliedern, die am 12. August 1921 den Verein gegründet hatten, sind heute 358 geworden, die in acht Sparten aktiv sind. Dabei formulierte Pollex auch etliche Wünsche für die Zukunft. Weit oben auf der Liste steht der Zusammenschluss mit dem SV Komet Almke. Neben baulichen Maßnahmen zur Aufwertung der Sportanlagen gehört zu den Wünschen auch eine neue Zapfanlage. Am spontan aufbrandenden Beifallspegel nach Nennung dieses Wunsches durch Pollex wurde deutlich, dass Handlungsbedarf besteht.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Grund zur Freude hatte auch Ehrenmitglied Joachim Heinrichs. Er bekam als Geschenk ein Exemplar der Chronik, die anlässlich des Jubiläums entstanden ist. „Alle anderen können sie für 15 Euro erwerben“, berichtete Schriftführer und Pressewart Jonas Schulze. Das sechsköpfige Vorstandsteam um ihn herum hatte die Jubiläumswoche geplant, bei der laut Schulze von Anfang bis Ende alles wie am Schnürchen lief.

Organisatoren rund um die Uhr im Einsatz

Zu den Programmpunkten zählten Fußballturniere und sportliche Vorführungen für Jung und Alt. Dabei präsentierten sich die Turnkinder, Seniorensportler und die Schwimmsparte. Zudem gab es einen Tag der offenen Tür bei Dart- und Tennissparte, eine Fußgänger-Ralley, Vorführungen im Ringen, einen Tanzabend mit DJ Soundtraxxx und die „Rot-Blau-Weiße-Nacht“ an der Feuerwehr. Die Organisatoren waren quasi rund um die Uhr im Einsatz. „Seit Freitag habe ich quasi keine Stimme mehr, und sie wird wohl auch nicht so schnell wiederkommen“, berichtete Schulze mit Reibeisen-Slang. „Wir haben jetzt alle Urlaub und den brauchen wir auch dringend.“

Vom Zuspruch, der Stimmung und der Unterstützung war Schulze restlos begeistert. „Besonders hervorheben möchte ich Familie Stute, die uns ihre Halle zur Verfügung gestellt und mit Wimpelgirlanden in den Ortsfarben so wunderschön für uns dekoriert haben.“

